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21 Июл 2017 14:08 | Метки: Новости

Глава штаба Навального в Волгограде стал подозреваемым по делу об осквернении мемориала Родина-мать

Глава штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков стал подозреваемым по уголовному делу об осквернении мемориала Родина-мать, сообщил сам Волков в Twitter. Дело было возбуждено из-за коллажа, где памятнику с помощью графического редактора раскрасили лицо в зелёный цвет.

Следствие намерено предъявить Волкову обвинение 26 июля. С него взяли подписку о невыезде. 

В СК подтвердили информацию об изменении Волкову статуса со свидетеля на подозреваемого.

Коллаж был опубликован в марте 2017 года в сообществе в поддержку Алексея Навального после того, как политику плеснули зелёнкой в лицо в Барнауле. Вскоре изображение было удалено, а администраторы сообщества извинились. Коллаж стал поводом для обличительных публикаций в ряде СМИ, а также для пикета во время открытия избирательного штаба Навального в Волгограде в конце марта, который перерос в стычку.

Позже, 12 мая, стало известно, что в связи с публикацией возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Правда.ру»

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