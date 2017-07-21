Глава штаба Навального в Волгограде стал подозреваемым по делу об осквернении мемориала Родина-мать

Глава штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков стал подозреваемым по уголовному делу об осквернении мемориала Родина-мать, сообщил сам Волков в Twitter. Дело было возбуждено из-за коллажа, где памятнику с помощью графического редактора раскрасили лицо в зелёный цвет.

Следствие намерено предъявить Волкову обвинение 26 июля. С него взяли подписку о невыезде.

Сходил в СК, мне изменили статус в деле о картинке и уведомили, что 26.07 будет предъявлено обвинение. pic.twitter.com/P1Iht92HBW — Алексей Волков (@Volkov_Alx) 20 июля 2017 г.

В СК подтвердили информацию об изменении Волкову статуса со свидетеля на подозреваемого.

Коллаж был опубликован в марте 2017 года в сообществе в поддержку Алексея Навального после того, как политику плеснули зелёнкой в лицо в Барнауле. Вскоре изображение было удалено, а администраторы сообщества извинились. Коллаж стал поводом для обличительных публикаций в ряде СМИ, а также для пикета во время открытия избирательного штаба Навального в Волгограде в конце марта, который перерос в стычку.

Позже, 12 мая, стало известно, что в связи с публикацией возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Правда.ру»