Глава Минздрава Свердловской области заявил о готовности региона ко второй волне коронавируса

Министр здравоохранения Свердловской области заявил, что регион готов ко второй волне коронавируса, пишет E1.ru.

«Свердловская область готова к этой ситуации. Мы придаём огромное значение вакцинации, чтобы исключить встречу коронавируса с простым вирусом гриппа. С одной стороны, мы облегчим диагностику, с другой — легче будет лечить больных», — заявил Андрей Карлов.

Министр добавил, что обстановку в регионе он считает стабильной.

«Сейчас в отношении коронавируса наметилась стабилизация. Мы отслеживаем тех, кто приехал из отпусков из-за границы, они являются группой риска. Мы готовы, всех отслеживаем, смотрим, детишек тоже. Мы научились работать с коронавирусом, жизнь заставила», — добавил министр.

Речь о второй волне зашла на проходящем в Екатеринбурге форуме «УралЭндо», посвящённом эндоскопии. Врачи делятся опытом и обсуждают новые методы лечения болезней органов пищеварения.