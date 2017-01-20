Глава Минэкономразвития исключил возможность резких колебаний курса рубля

Министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с журналистами заявил, что резкого изменения курса рубля как в 2014-2015 годах больше не случится, пишет «Интерфакс».

По словам министра, правительство и Банк России не разрабатывают дополнительных планов по стабилизации курса рубля, кроме принятого решения сохранить дополнительные доходы от высоких цен на нефть.

«Динамика курса рубля довольно стабильна. Операции правительства и ЦБ будут способствовать тому, чтобы таких резких колебаний, как мы видели в 2014 и 2015 году, мы на рынке больше не увидели», – сказал он.

Ранее, 18 января, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти решили направить все дополнительные нефтегазовые доходы из бюджета на 2017 год на сокращение трат резервов. Такое решение, по мнению министра, даст ЦБ возможность обеспечить стабильность курса рубля.

Позже первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал, что Минфин совместно с Минэкономразвития и ЦБ разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. Как пояснил Шувалов, власти обсуждают, как будет взаимодействовать Банк России и правительство в случае отклонения цен на нефть от уровня, запланированного в бюджете-2017.

Агентство новостей «Между строк»