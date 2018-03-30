Глава МЧС России объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в Кузбассе

В Кемеровской области снят режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщил «Интерфаксу» глава МЧС России Владимир Пучков.

Министр отметил, что на данный момент приоритет работы — выплаты из федерального бюджета пострадавшим и семьям погибших, а также оказание адресной помощи.

Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.

«Здание торгового центра мы передали администрации города Кемерова, я попрошу обеспечить его круглосуточную охрану», — сказал Пучков.

Он сообщил, что первый этап обследования ТЦ «Зимняя вишня» при помощи мобильно-диагностического комплекса «Струна» завершён.

«Понятно, что здание подлежит сносу, но я попрошу ещё раз дополнительно провести проверку с составлением необходимых актов и других документов», — сказал Пучков.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. Погибли 64 человека.