Глава Башкирии Хабиров запретил медикам «побираться» на лечение пациентов с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил сотрудникам учреждений здравоохранения, задействованных в мероприятиях по нераспространению коронавируса, обращаться к населению и предприятиям региона с просьбой о благотворительной помощи, пишет «Интерфакс».

«Я обращаюсь к главным врачам всех наших больниц и к руководителям медучреждений. Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьёзный бюджет. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю: дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов. Нужна помощь (...), сразу выделяем деньги. (...) Это стыдно», — заявил Хабиров.

По его словам, региональный бюджет уже секвестирован по многим статьям расходов «только для того, чтобы у нас были резервы».

«У нас государственная медицина, и мы, государство, отвечаем за то, чтобы в больницах всё было. Да, не успеваем что-то пополнить. Но не было такого, чтобы люди на передовой не имели масок и тому подобное», — пояснил Хабиров.

Ранее сообщалось, что глава регионального Минздрава Максим Забелин в своём Facebook попросил граждан передать для новых отделений предметы и оборудование, которые не предусмотрены стандартным финансированием, но необходимы для работы закрытых инфекционных боксов. По данным министерства, специалистам, которым приходится жить в палатах или оборудованных в больнице общежитиях, необходимы одноразовая посуда, стиральные машины, фены, утюги, термосы, термопоты и электрочайники, также есть потребность в хлопковой одежде и резиновой обуви для пациентов и персонала. После этого Минздрав Башкирии начал получать помощь от населения и бизнеса — в частности, для оборудования в стационарах, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, зеркальных залов, необходимых для правильного облачения врачей в защитные костюмы, а также продовольствие, одноразовую посуду и маски.

В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах. Общее число заболевших достигло 10131 человека в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».