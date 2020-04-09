Общество

Глава Башкирии Хабиров запретил медикам «побираться» на лечение пациентов с коронавирусом

09.04.2020 14:37
Глава Башкирии Хабиров запретил медикам «побираться» на лечение пациентов с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил сотрудникам учреждений здравоохранения, задействованных в мероприятиях по нераспространению коронавируса, обращаться к населению и предприятиям региона с просьбой о благотворительной помощи, пишет «Интерфакс».

«Я обращаюсь к главным врачам всех наших больниц и к руководителям медучреждений. Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьёзный бюджет. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю: дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов. Нужна помощь (...), сразу выделяем деньги. (...) Это стыдно», заявил Хабиров.

По его словам, региональный бюджет уже секвестирован по многим статьям расходов «только для того, чтобы у нас были резервы».

«У нас государственная медицина, и мы, государство, отвечаем за то, чтобы в больницах всё было. Да, не успеваем что-то пополнить. Но не было такого, чтобы люди на передовой не имели масок и тому подобное», пояснил Хабиров.

Ранее сообщалось, что глава регионального Минздрава Максим Забелин в своём Facebook попросил граждан передать для новых отделений предметы и оборудование, которые не предусмотрены стандартным финансированием, но необходимы для работы закрытых инфекционных боксов. По данным министерства, специалистам, которым приходится жить в палатах или оборудованных в больнице общежитиях, необходимы одноразовая посуда, стиральные машины, фены, утюги, термосы, термопоты и электрочайники, также есть потребность в хлопковой одежде и резиновой обуви для пациентов и персонала. После этого Минздрав Башкирии начал получать помощь от населения и бизнеса — в частности, для оборудования в стационарах, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, зеркальных залов, необходимых для правильного облачения врачей в защитные костюмы, а также продовольствие, одноразовую посуду и маски.

В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах. Общее число заболевших достигло 10131 человека в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».

Фото: РИА Новости
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