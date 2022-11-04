Гид по «Ночи искусств — 2022» 4 ноября в Нижнем Тагиле от «Афиши МС»

4 ноября в Нижнем Тагиле пройдёт акция «Ночь искусств». Много мастер-классов, лекций, экскурсий и интерактивных площадок в этом году подготовили музеи и театр кукол. «Афиша МС» предлагает удобный гид по самым интересным событиям.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

18:00–19:00 — «Чеканка монет» (0+). Мастер-класс, на котором вы сможете сами сделать памятную монету петровской эпохи.

18:00–19:00 — «Легенда о Лисьей горе» (0+). Вы не только узнаете тайны Лисьей горы, но и создадите фигурку рыжей жительницы уральских лесов.

Музей природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)

18:00–22:00 — «Минераломания» (0+). Пейзажные минералы особенно ценятся мастерами за свой неповторимый рисунок. Вы сможете выбрать любимый образец и повторить его рисунок в технике монотипии.

18:00–22:00 — «Ботаническая иллюстрация» (0+). На мастер-классе вы сможете провести исследование и создать детальный рисунок растения.

Выставочные залы музея-заповедника (Ленина, 1)

18:40–19:40 — «Открытка «Контора Демидовых» (0+). Здесь вы создадите праздничную открытку в стиле pop-up, посвящённую юбилею Нижнего Тагила.

18:40–22:00 — «Кладовая заготовочная» (0+). Вам расскажут, как готовятся к холодному времени года разные животные и помогут составить личный список предметов, необходимых животным зимой.

19:40–20:40 — «Бусы» (0+). Здесь можно изготовить авторское украшение из бумаги.

19:40–21:40 — «Искусство плетения» (0+). Мастер-класс, на котором вы освоите азы искусства плетения и своими руками сделаете яркие сувениры.

19:40–20:40 — «Ткачество с нуля» (6+). Вместе с мастером Еленой Цыпушкиной можно изготовить ткацкое изделие, для которого не понадобится станок. Азы ткачества вы будете изучать на простом оборудовании с использованием обычных шерстяных ниток.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Уральская, 7)

14:00–15:30 — «Создадим мультфильм вместе!» (6+). Вам помогут самим снять маленький анимационный фильм по мотивам выставки «Играю, познаю, размышляю» (6+). Готовый мультфильм вы получите на электронную почту.

Мастер-класс организуется по предварительной записи по телефону 8 (3435) 25-26-47 и в группе НТМИИ во «ВКонтакте»: https://vk.com/artmnt.

15:00–17:00 — «Аленький цветочек» (0+). Елена Никешина научит приёмам росписи, которой украшали дома, мебель и утварь жители Урала и Сибири. Под её чутким руководством вы сможете создать на кусочке картона цветок небывалой красоты.

15:00 — «Северная дорога» (0+). Простой на первый взгляд рисунок станет интересным интерактивным сувениром.

16:30 — «Выдвижная открытка “Золото индейцев”» (0+). Вы познакомитесь с искусством создания выдвижных открыток и сможете создать свой личный шедевр.

17:30 и 18:30 — «Лисий кафтан» (0+). Здесь можно создать объёмного персонажа одной известной венгерской песенки.

КВЕСТЫ

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

18:00 и 19:00 — «Роковая» (6+). Погрузитесь в фамильные тайны рода Демидовых, узнайте трагические судьбы некоторых его представителей, выполните задания и раскройте секреты Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

18:00–20:00 — «Исторический детектив» (6+). В эту ночь вы детектив. Проведите собственное расследование, соберите улики воедино и раскройте страшную тайну.

19:00–23:00 — «В поисках экспонатов» (6+). Порой самые обычные музейные предметы имеют интересную историю. С одной из таких историй вы познакомитесь, пройдя квест-исследование.

Музей природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)

18:00–23:00 — «Уральские динозавры» (0+). Многие думают, что динозавры вымерли, но так ли это на самом деле? Например, уральский динозавр оставил следы, по которым вы можете его узнать и найти.

ЛЕКЦИИ

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

19:00–20:00 — «Западноевропейская гравюра XVIII–XIX вв. в собрании музея-заповедника» (6+). Вы узнаете, что такое гравюра, когда появился этот вид изобразительного искусства, что повлияло на его рождение. Также познакомитесь с западноевропейскими гравюрами XVIII–XIX вв. из коллекции музея-заповедника.

20:00–21:00 — «История тагильского театра» (6+). Лекция о том, как Нижнетагильский заводской театр, открытый в 1862 году, стал заметным явлением в культурной жизни тагильчан и внёс свою лепту в воспитание их театральной культуры.

21:00–22:00 — «История советского плаката» (12+). Вам расскажут, как развивалось искусство советского плаката и какое место занимали плакаты в жизни советских людей.

Выставочные залы музея-заповедника (Ленина, 1)

18:40–19:40 — «Ниточки волшебное начало» (6+). Здесь вы узнаете, как лён, крапиву и шерсть можно превратить в нити, которые в умелых и добрых руках ткачей преобразовываются в разнообразные ткани.

20:40–21:40 — «Забытые профессии» (6+). Вас ждут ответы на вопросы: кто такой бурлак или сплавщик? Чем отличаются ямщик и извозчик? Вы познакомитесь с профессиями, которые давно ушли в прошлое.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Уральская, 7)

15:00 — «Музыка в изобразительном искусстве» (0+). Хотите узнать, чем похожи музыка и изобразительное искусство? Почему звуки могут быть яркими, а краски — звонкими? Какого цвета звук трубы или виолончели? И можно ли музыку нарисовать? Приходите на эту лекцию.

16:00 — «Искусство Серебряного века» (0+). Динамичное путешествие по культуре Серебряного века: театр, музыка, кинематограф, философия и общественная жизнь.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗОНЫ

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

18:00–23:00 — «Господа Демидовы представляют…» (0+). Чтобы пройти все четыре игры, вам потребуется логика, смекалка, ловкость и эрудиция, взамен вы получите хорошее настроение и знания по истории родного города.

Музей природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)

18:00–21:00 — «Живое ископаемое Урала» (0+). Попробуйте угадать, какое из растений, обитавших на морских глубинах древнего моря и являвшихся современником динозавров и мамонтов, встречается и в наше время.

18:00–21:00 — «Мамонты XXI века» (0+). Возможно ли возрождение мамонтов, как ведётся изучение находок останков древних животных, зачем они получают имена и что именно учёные ищут в вечной мерзлоте.

18:00–22:00 — «Академия камневедения» (0+). С какими минералами работают мастера-камнерезы, какие техники и технологии они используют для создания изделий и как определить ценность образцов.

Выставочные залы музея-заповедника (Ленина, 1)

18:40–23:00 — «Капсула времени» (0+). В юбилейный год каждый сможет поучаствовать в создании капсулы времени — написать послание, которое тагильчане прочитают через 50 лет.

20:30–22:00 — «Наследие далеких предков» (12+). Если вы достаточно любопытны, то сможете узнать, каким животным могли быть в прошлой жизни.

КОНЦЕРТЫ

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

18:00–18:40 — «Демидовский романс» (0+). Григорий Демидов — русский композитор, автор романсов и маршей, инспектор Санкт-Петербургской консерватории. На концерте прозвучат его романсы на стихи И. В. Гёте и Г. Гейне в исполнении тагильской певицы Натальи Гамаюновой.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Уральская, 7)

14:30 — музыкальная программа Николо-Павловской школы искусств (0+). Вы услышите завораживающие голоса школьного хора, а также непревзойдённый ансамбль баянистов.

16:30 — выступление студентов Нижнетагильского колледжа искусств (0+). Группа студентов-гитаристов Нижнетагильского колледжа искусств исполнит произведения отечественных и зарубежных композиторов — соло, дуэтом, квартетом.

18:00 — выступление коллектива барабанщиков «Барабаним вместе» (12+).

18:30 — концерт фолк-рок-авторских песен проектов «Радомир» и «ШАРАджазбенд» Данилы Ветошкина (18+).

20:03 — концерт «Ласточки пропа(х)ли» вокально-экспериментального ансамбля «Женитьба ХрюШи» (18+).

ЭКСКУРСИИ

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

19:00–20:00 — «По его Великого государя Указу…» (6+). Как правление первого российского императора повлияло на развитие государства, какие изменения происходили на Урале в годы его царствования и какое наследие петровской эпохи сохраняется в стране и Нижнем Тагиле по сей день.

21:00–22:00 — «История тагильского края» (6+). Узнать историю Нижнего Тагила с петровских времен до 1917 года и увидеть уникальные экспонаты историко-краеведческого музея.

22:00–23:00 — «Нижний Тагил на полотнах художников» (12+). Тематическая экскурсия по выставке «Нижний Тагил в масштабных проектах страны».

Музей природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)

22:00–22:30 — «Индустриальные ландшафты» (6+). Узнать историю изменения первозданных природных ландшафтов Нижнего Тагила в ходе промышленного освоения месторождений железных и медных руд, золота и платины.

22.30–23.00 — «Малахитовая слава мастерового Тагила» (6+). Вы побываете в Малахитовом зале, который прославляет красоту знаменитого тагильского минерала, демонстрирует лучшие его образцы, а также увидите камнерезные и ювелирные изделия из него.

ВИКТОРИНЫ

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

19:00–23:00 — «Кто есть кто» (6+). В экспозиции музея можно увидеть картину по гомеровским мотивам. Угадайте исторических персонажей, изображённых на ней.

Музей природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)

22:00–23:00 — «Сказы дедушки Музея» (6+). В «Ночь искусств» взрослых тагильчан приглашают побороться за звание знатока истории города в шуточных финальных играх «Сказов дедушки Музея».

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

20:00 и 21:00 — «Горы богатств» (12+). Вы сможете ощутить себя горнозаводчиком и построить своё высокодоходное дело.

БЕСЕДЫ

Музей природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)

18:00–21:00 — «Встреча с мастером» (6+). Мастер Михаил Голубев расскажет о том, как он создаёт интуитивные украшения в технике wire wrap (плетение из проволоки).

21:00–22:00 — «Искусство таксидермии» (16+). Вы узнаете о необычном искусстве, которое позволяет достоверно передавать форму тела, позу, окрас и характерные особенности животных, от мастера Сергея Кузнецова.

ТЕАТР

Выставочные залы музея-заповедника (Ленина, 1)

18:00–18:40 — «Плейбек театр» (0+). Станьте непосредственным участником представления, расскажите свою историю, которую актёры превратят в художественное произведение прямо на ваших глазах.

18:40–19:40 — «Аленушкины сказки. Театр теней» (0+). Театр теней по сюжетам любимых сказок из детства, написанных уральским писателем Д. Н. Маминым-Сибиряком.

Нижнетагильский театр кукол (Ленина, 14)

16:00 и 19:00 — «Ночь искусств — наше всё» (0+). На мероприятии вас ожидает шоу-программа, театр мыльных пузырей Leron и спектакль «Евгений Онегин».