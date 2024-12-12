Где применять искусственный интеллект в бизнесе: 5 шагов к успеху с интернет-маркетологом Евгением Летовым

На воркшопе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «Использование искусственного интеллекта в продвижении бизнеса» (16+) Евгений Летов, сертифицированный эксперт «Яндекса» с многолетним опытом в интернет-маркетинге, поделился своими знаниями о том, как нейросети могут стать надёжным помощником в продвижении бизнеса. В этом гайде в рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы собрали пять ключевых этапов, которые помогут эффективно использовать интернет-пространство для привлечения клиентов и увеличения продаж, а также примеры промтов под разные задачи.

По мнению Евгения Летова, искусственный интеллект способен не только обрабатывать тексты и изображения, но и эффективно сегментировать аудиторию, а также разрабатывать продуманные контент-планы. Ключевым моментом является умение правильно формулировать запросы.

1. Продукт

Прежде чем начать продвижение, необходимо чётко определить, какой продукт вы предлагаете. Это может быть товар, услуга или информация. Важно понимать, какие потребности клиента удовлетворяет ваш продукт и почему он будет интересен вашей целевой аудитории.

Пример: Если вы продаёте спортивную одежду, то ваша целевая аудитория — люди, ведущие активный образ жизни, а продукт решает проблему удобства и комфорта при занятиях спортом.

2. Цель бизнеса

Определитесь с основной целью вашего продвижения. Она может заключаться в создании имиджа бренда, привлечении заявок от потенциальных клиентов, повышении лояльности существующих покупателей или комбинации этих целей.

Примеры:

Имидж: Вы хотите создать узнаваемый бренд, который ассоциируется с качеством и надёжностью.

Заявки от клиентов: Ваша цель — привлечь максимальное количество запросов на покупку товара или услуги.

Лояльность: Стремление удержать текущих клиентов через программы лояльности, скидки и акции.

3. Целевая аудитория и целевое действие

Для успешного продвижения важно точно знать, кто ваши потенциальные клиенты. Кто они? Какие у них интересы, возраст, пол, доход? Также определите, какое конкретное действие вы ожидаете от своей аудитории: покупка, подписка, регистрация и так далее.

Пример: Если вы продаёте товары для детей, ваша целевая аудитория — родители с детьми до 12 лет, а целевое действие — оформление заказа на сайте.

4. Посадочная страница и инструменты привлечения

Теперь нужно выбрать, где именно будут происходить взаимодействия с клиентами, куда они придут? Вариантов много: сайт компании, страницы в социальных сетях, маркетплейсы, Telegram-каналы и другие платформы. Кроме того, стоит продумать, какими инструментами вы будете привлекать трафик к этим площадкам.

Инструменты привлечения:

Контекстная реклама в поисковых системах и рекламных сетях (например, Яндекс.Директ, Google Ads).

Таргетированная реклама в социальных сетях.

Реклама у блогеров в социальных сетях.

Ретаргетинг — показ рекламы тем пользователям, которые уже взаимодействовали с вашим сайтом или страницей.

E-mail маркетинг — рассылка писем с предложениями и новостями.

Поисковая оптимизация (SEO) — улучшение видимости сайта в результатах поиска.

Контент-маркетинг — создание полезного контента для привлечения аудитории.

PR в сети — работа с отзывами, публикация статей и новостей о вашем бизнесе.

5. Веб-аналитика и юнит-экономика

После запуска кампании важно отслеживать её эффективность. Веб-аналитические сервисы, такие как Google Analytics или Яндекс.Метрика, позволяют собирать данные о посещаемости, конверсиях и других показателях.

Основные метрики:

Посещаемость/охват — сколько людей увидели вашу рекламу или посетили сайт.

Заявки/обращения — сколько пользователей оставили заявку или написали сообщение.

Звонки, встречи или коммерческие предложения — количество реальных контактов с потенциальными клиентами.

Продажи — число успешных сделок.

Повторные продажи — процент клиентов, совершивших повторную покупку.

Также стоит рассчитать показатели рентабельности, такие как DRR (Direct Response Rate) и ROI (Return on Investment), чтобы понять, насколько выгодны ваши вложения в продвижение.

Готовые промпты для нейростей под различные задачи:

Исследование сегментов и их потребностей

Выдели 3 сегмента целевой аудитории, которые заказали бы [продукт] от компании с названием «…».

Придумай 5 вариантов названий компании, которая продаёт (продукт), но с учётом характеристик и потребностей этих 3 сегментов целевой аудитории.

Объясни, что такое [продукт], чем он хорош для [сегмента № 1], как он может решить его потребность. Упомяни три преимущества компании [название компании], которая делает [продукт]. в тексте должно быть до 1500 символов. разбей текст на абзацы. Вставь списки, если захочешь, а также добавь эмодзи, если.

Придумай пять преимуществ для компании, которая продаёт [продукт].

Придумай, почему стоит заказать искусственный мех в компании [название компании].

Придумай три варианта уникального торгового предложения для компании, которая продает [продукт]. Длина до 150 символов.

По каким 10 ключевым словам можно продвигать сайт, который продает [продукт].

Придумай 10 характеристик покупателей для таргетированной рекламы в социальных сетях для сообщества, которое продаёт [продукт].

Придумай 10 потребностей, которые есть у покупателей [продукта].

Составление контент-плана

Придумай контент-план на одну неделю для постов в социальных сетях по [продукту]. В контент-плане должны быть темы на 2-3 поста в неделю. Цель постов — прорекламировать [продукт] компании [название] и убедить подписчиков купить именно у нас. Используй данные поисковых запросов из Гугла или Яндекса. Темы постов должно быть ориентированы на потребности сегментов целевой аудитории: [сегмент 1], [сегмент 2].

Придумай пост на тему выбора [продукта] в подарок на день рождения [сегмент 1]. Упомяни преимущества покупки [продукта] производства компании [название]. Пост должен быть объемом до 1500 символов. В посте должны быть абзацы и списки. В списки можешь добавить эмодзи по твоему желанию.

Придумай контент-план на один месяц для постов в социальных сетях по теме [ПРОДУКТА]. В контент-плане должны быть темы на 2-3 поста в неделю. Цель постов — прорекламировать [ПРОДУКТ] компании [КОМПАНИЯ], и убедить подписчиков заказать консультацию именно в этой компании. Используй данные поисковых запросов из Гугла или Яндекса. Темы постов должно быть ориентированы на потребности сегментов целевой аудитории: [сегмент 1], [сегмент 2].

Создание изображения

Создай фотографию [продукта]. Цвет [продукта] — от бирюзового до фуксии. [Продукт] лежит на белом бархате. Сверхреалистично.

Создай фотографию самозанятого мужчины из Екатеринбурга, который сидит за столом. Стол должен быть сделан из пятитысячных купюр.

Работа с текстами

Перепиши текст (конкурента) другими словами.

Перепиши текст (конкурента) короче.

Перепиши текст (конкурента) в другом стиле с эмодзи.

Другие бесплатные курсы на тему искусственного интеллекта доступны для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Следите за анонсами мероприятий и прямых эфиров СОФПП и участвуйте.