ФСИН распорядилась обеспечить безопасность избитого в ярославской колонии заключённого

Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый дал указания по обеспечению физической безопасности осуждённого Евгения Макарова, избитого сотрудниками исправительной колонии № 1 в Ярославле, пишет «Интерфакс».

«Сегодня мы обсудили конкретные вопросы обеспечения безопасности и психологического состояния Евгения Макарова. Руководство ФСИН дало соответствующие рекомендации и указания, чтобы были обеспечены надёжные условия его безопасности и нормального нахождения до конца срока. Анатолий Рудый дал прямые указания своим подчинённым», — сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Накануне Рудый, Бабуркин и глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов посетили ярославскую ИК-1, в которой год назад был избит сотрудниками осуждённый Макаров. После этого они встретились с Макаровым в ИК-8, где он содержится в настоящее время.

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала видео пыток заключённого Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключённого колонии произошёл 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс, по делу об избиении задержаны шесть человек.