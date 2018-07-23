По делу о пытках в ярославской колонии задержаны шесть человек

Следственный комитет объявил о задержании шести человек по делу об избиении заключённого в ярославской исправительной колонии № 1. Отмечается, что следователи установили личности всех сотрудников учреждения, которые принимали участие в избиении заключённого, добавили в ведомстве.

«В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых», — отметили в ведомстве.

Фонд «Общественный вердикт» 21 июля сообщал о задержании сотрудника исправительной колонии № 1 Максима Яблокова, также участвовавшего в пытках.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки, которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. На видео, предположительно, сотрудники колонии по очереди бьют заключённого дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.