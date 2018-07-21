В Ярославской области задержан сотрудник ИК-1, участвовавший в пытках заключённого

В Ярославской области задержан сотрудник исправительной колонии №1 Максим Яблоков, который, по данным правозащитников, участвовал в пытках заключённого Евгения Макарова, сообщает фонд «Общественный вердикт».

«Нам сообщают, что начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля. Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках. На всякий случай, если СК не опознает остальных "мужественных" сотрудников колонии из видео пыток, вот список», - пишут сотрудники фонда в Facebook.

Также «Общественный вердикт» опубликовал имена сотрудников, попавших на видеозапись. Это замначальника по воспитательной работе Иван Калашников, оперативники Сергей Ефремов и Сичан Мамаян, помощник начальника колонии Дмитрий Борбот, начальники отрядов Василий Трубетской, Кирилл Игнашов и Алексей Никитюк, сотрудники отдела безопасности Максим Яблоков, Руслан Цветков, Александр Морозов, Алексей Бровкин, Василий Юдин. Фамилии сотрудников отдела безопасности Сергея Аркадьевича, Дмитрия Евгеньевича, Игоря, его брата и человека с отчеством Владимирович (должности последних двоих неизвестны) фонду пока неизвестны.

Напомним, накануне «Новая газета» опубликовала видео пытки, которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. На видео, предположительно, сотрудники колонии по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.