ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского

Оперативники ФСБ задержали бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, со ссылкой на источник в ФСБ пишет РБК. Информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД.

По их словам, также 16 декабря были задержаны два сотрудника коммерческой компании «Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность"», в которой Соколов работал экспертом. Один из задержанных — директор «Аналитики и безопасности» Руслан Мильченко, утверждают источники издания, по словам которых задержанных подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов и проверяют на причастность к инсценировке терактов.

«В отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия")», — добавил источник РБК.

Оперативники вышли на Соколова и сотрудников ФИЦ «Аналитика и безопасность» в ходе расследования о причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»).

«Задержанных также проверяют на причастность к деятельности ОПГ "Законовские"», — рассказал источник в ФСБ.

Отмечается, что вместе с Соколовым также был задержан бывший руководитель службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин, проходящий по той же статье. Официальный представитель «Тольяттиазота» подчеркнул, что Антошин больше года не работает в компании.

В августе 2017 года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщал о задержании Дарьи Мастикашевой, гражданской жены Сергея Соколова. СБУ подозревает её в том, что она вместе с задержанным Александром Каратаем предлагала трём бывшим участникам боевых действий на юго-востоке Украины «выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы», за которые те получат «хорошее вознаграждение».