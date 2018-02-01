ФСБ ликвидировала члена ИГ, планировавшего теракт в день выборов президента России

ФСБ России отчиталась о нейтрализации члена запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», пишет «Интерфакс». По предварительным оперативным данным, мужчина готовил теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента России.

«Преступник, оказавший при задержании вооружённое сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

Спецслужба сообщает, что в ходе неотложных следственных действий «по месту происшествия у преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления ещё нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы».

Управлением ФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности террористической организации ИГ и приготовления к террористическому акту.