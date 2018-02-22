Фигуранта «дела 26 марта» приговорили к году колонии

Тверской суд Москвы приговорил фигуранта дела о беспорядках на акции протеста 26 марта Дмитрия Борисова к году колонии общего режима, пишет «Дождь». Его признали виновным по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»), речь идёт о нападении на полицейского.

По версии обвинения, Борисов на акции нанёс два удара ногой по голове сотруднику полиции. Борисов вину не признал.

«Это дело было изначально ангажированным. С самого начала был сюр и бред. Действия следователей и их подручных, направленные на поиск каких-то доказательств моей вины... Не знаю, что они искали у меня дома», — сказал Дмитрий Борисов в последнем слове.

Адвокат Борисова Илья Новиков, выступая в прениях, подчеркнул, что материалы дела доказали невиновность его подзащитного. Претензии защиты связаны с тем, что пострадавший полицейский заявил о происшествии только через два месяца после событий 26 марта. Кроме того, защита утверждает, что давшие показания против Борисова сотрудники полиции уже были уличены в даче ложных показаний по другому делу. Защита намерена обжаловать приговор в Мосгорсуде.

Кроме Борисова, по «делу 26 марта» к уголовной ответственности уже привлечены шесть человек.