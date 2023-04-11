Фестиваль к юбилею Рахманинова в Нижнетагильской филармонии проходит при полном аншлаге (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на сцене филармонии при полном аншлаге проходит фестиваль, посвящённый 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова. Уже два концерта позади, сегодня, 11 апреля, состоится большое закрытие фестиваля «РахманинOFF» (12+).

Первый день мероприятия открыли музыканты из Москвы — один из лучших камерных коллективов России «Романтик-квартет» и солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов пианист Андрей Дубов. Артисты сыграли сонату для виолончели и фортепиано, а также в их исполнении прозвучали струнные квартеты и элегическое трио для фортепиано, скрипки и виолончели.

Организаторы фестиваля попытались представить музыку, написанную Сергеем Рахманиновым в разные в периоды жизни: проникновенные струнные квартеты и масштабные симфонические полотна, нежные романсы и кантату для оркестра и хора.

На втором концерте программу «Весеннее каприччио Рахманинова» показали лауреаты международных конкурсов меццо-сопрано Елена Витко и пианистка Татьяна Цыпушкина. Сейчас девушки работают в Екатеринбурге, но обе родом из Нижнего Тагила.

На выступлении солистка процитировала фразу композитора: «Концерты — моя единственная радость, если вы лишите меня их, я изведусь». Романсы на музыку Рахманинова создавали в зрительном зале тревожную и одновременно лиричную атмосферу.

Билеты на все концерты фестиваля были раскуплены заранее. Завершится мероприятие выступлением расширенного состава симфонического оркестра «Демидов-камерата», Большого сводного хора «Доместик» и хора Нижнетагильского колледжа искусств, на фортепиано сыграет заслуженный артист России Евгений Михайлов, дирижировать в этот вечер будет лауреат премии «Браво» Дмитрий Лузин, солист — баритон Алексей Петров.