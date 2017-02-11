ФАС начнет контролировать целевые показатели РЖД

Федеральная антимонопольная служба разработала приказ, согласно которому тарифы ОАО «Российские железные дороги» на 2017 год устанавливаются с учётом целевых показателей, сообщает газета «Ведомости».

Согласно публикации, документ зарегистрирован Минюстом ещё 3 февраля. Целевые показатели, которые хочет контролировать ФАС, описаны в приложении. Погрузка в 2017 году должна составить 1,218 млрд тонн, пассажирооборот – 123,9 млрд пассажиро-километров. Средняя скорость грузового поезда должна вырасти почти втрое относительно показателя 2016 года – до 40,2 км/ч.

В 2017 году тариф РЖД уже проиндексирован на 4% плюс 2% индексации на капремонт инфраструктуры, напоминают «Ведомости».

«Это новый подход в тарифном регулировании железнодорожной отрасли, сейчас утверждены основные целевые показатели, следующий шаг – принятие порядка, по которому достижение или недостижение монополией основных целевых показателей будет отражаться на тарифах, утверждаемых регулятором», – прокомментировал приказ представитель ФАС.

Предполагается, что ФАС выпустит дополнительное решение, чем для монополии обернётся невыполнение или, напротив, выполнение целевых показателей.

«Служба пытается контролировать производственные показатели, чтобы следить, повышают ли РЖД качество работы, за которое в 2017 году компания получила дополнительную надбавку в 2%», – объяснил газете чиновник из профильного министерства.

Однако источник не уверен в возможности УФАС установить достоверность данных.

«Но контролировать работу РЖД у службы не получится. Нет возможности проверять показатели, которые предоставляют РЖД», – добавил он.

Погрузка на сети РЖД в 2016 году выросла по сравнению с показателем за 2015 год всего на 0,6% – до 1 млрд 222,3 млн т. Пассажирооборот в прошлом году вырос по сравнению с предыдущим годом на 3,4% – до 124,5 млрд пассажиров.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС