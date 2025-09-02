ЕВРАЗ направил более 90 млн рублей на поддержку учебных заведений в Нижнем Тагиле и Качканаре

ЕВРАЗ выделил более 90 млн рублей на поддержку образовательных учреждений в Нижнем Тагиле и Качканаре, включая организацию праздничных мероприятий и подарки для первоклассников.

В Нижнетагильском технологическом институте (филиале УрФУ) при финансовой помощи ЕВРАЗа к началу учебного года создано новое образовательное пространство: обновлено 13 учебных аудиторий и зона для отдыха. В День знаний в Центре образования № 1 Нижнего Тагила открылся новый профориентационный класс. При поддержке ЕВРАЗа для класса закуплены лабораторные комплексы для изучения физики, а также демонстрационные наборы для демонстрации волновых явлений, магнитного поля кольцевых токов, геометрической оптики и механических колебаний.

Кроме того, в восьми школах Нижнего Тагила и двух учебных заведениях Качканара оборудованы специализированные инженерные классы. В каждом из них установлены интерактивные доски, современное оборудование для рабочих мест преподавателей, а также лабораторные комплексы для занятий техническими дисциплинами.

ЕВРАЗ также оказал помощь подшефным школам. В 12 образовательных учреждениях Нижнего Тагила (школы № 5, 6, 12, 45, 49, 56, 58, 66, 80, 81, 85 и горно-металлургическая школа) приобретены фрезерные, токарные и другие станки для уроков технологии. Школы № 3, 24, Политехническая гимназия и Центр образования № 1 получили оборудование для курсов «Инженерная графика» и «Черчение».

В школах № 34, 40, 65, 69, 75/42, 100 и 138 при поддержке ЕВРАЗа появились комплекты для занятий робототехникой, конструированием и 3D-моделированием. В школе № 144 создана мастерская электромонтажа.

В школе № 3 Качканаре при поддержке ЕВРАЗа закуплен робототехнический набор для изучения электроники и микропроцессоров, базовый набор для учебного манипулятора и 3D-принтер. В школе им. К. Н. Новикова закуплен системный блок в кабинет информатики. В лицее № 6 установлена современная световая система в актовом зале. В школе № 2 появилось новое измерительное оборудование и противоскользящее покрытие для бассейна. Для кабинета технологии в школе № 7 приобретены швейная машинка, электроплита с духовкой и кухонная мебель. В школу посёлка Валериановск поставлен проектор.

Около тысячи детей работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили подарки ко Дню знаний от компании. В набор вошли школьные принадлежности: пеналы, сумки для обуви, бутылки для воды, конструкторы и светоотражающие брелоки. Праздничные мероприятия для первоклассников прошли в Нижнетагильском цирке и во Дворце культуры Качканара.