«Это решение для всех было неожиданным». В Нижнем Тагиле закрывается пункт временного размещения для беженцев из Донбасса 

С июля на базе отдыха УВЗ «Соловьиная роща» под Нижним Тагилом проживало 44 беженца из Донбасса. Сейчас правительство Свердловской области внезапно приняло решение о переселении людей в Екатеринбург, несмотря на то, что многие уже успели устроиться на работу, отправить детей в школу и начать искать жильё в Нижнем Тагиле.

О том, что беженцам придётся переезжать в Екатеринбург, они сами узнали накануне и рассказали об этом волонтёрам. 9 сентября за ними приедет автобус, который увезёт их в пункт временного размещения в Екатеринбурге. Координатор волонтёров в Нижнем Тагиле Ольга рассказывает, что не все семьи готовы уезжать, две из них хотят остаться и срочно ищут жильё.

«Это решение для всех было неожиданным. Две семьи, которые готовы остаться в Нижнем Тагиле, нашли работу, устроились, были в процессе поиска жилья. В одной семье ребёнок пошёл в школу, вообще все семь детей из пункта временного размещения (ПВР) с начала сентября пошли на занятия. Сейчас они спешно ищут жильё, одна из семей ищет квартиру на Вагонке», — рассказала АН «Между строк» координатор волонтёров в Нижнем Тагиле Ольга.

Как объяснил волонтёрам замглавы Дзержинского района Дмитрий Камешков, база «Соловьиная роща» не предназначена для проживания в холодное время года, а питание переселенцев было оплачено до 15 сентября, поэтому вопрос с переселением в другое место должен был решиться до этого срока.

За всё время, по словам волонтёров, три семьи и одна женщина переехали из ПВР в квартиры, которые им предоставил «Уралвагонзавод», туда же они и трудоустроились.

«Ещё две семьи буквально на днях решили вопрос с квартирами. В воскресенье они были в “Соловьиной роще”, а вчера вечером стало известно, что они переехали», — говорит Ольга.

На данный момент в ПВР проживают 23 беженца, остаться в Нижнем Тагиле планирует 5 человек. Остальные переселенцы готовы поехать в Екатеринбург, так как считают, что в большом городе будет проще устроиться на работу.

В департаменте информационной политики Свердловской области АН «Между строк» уточнили, что речи о внезапном закрытии пункта временного размещения в Нижнем Тагиле не идёт. Площадка позволяет комфортно размещать людей в теплое время года, поэтому сегодня, в связи со снижением температуры, действительно рассматривается вопросов об обустройстве проживания постояльцев на новом месте.

«Конкретные сроки, когда жители покинут пункт, на данный момент не установлены. Отметим, что вопрос размещения в Нижнем Тагиле граждан, которые нашли работу в городе или устроили детей в школы и детские сады, решается в индивидуальном порядке областными властями совместно с администрацией муниципалитета. Всем гражданам, временно эвакуированным с Донбасса, продолжат оказывать необходимую поддержку, которую они получали на протяжении всех этих месяцев: речь идёт о помощи в устройстве на работу, определении детей в образовательные организации, медицинском обслуживании», — пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Всего в Свердловскую область на начало августа прибыло более 1600 вынужденных переселенцев из Донбасса. Помимо «Соловьиной рощи», беженцев принимают в самом большом ПВР в Нижних Сергах и в Первоуральске.