Готовы начать жизнь с нуля. Репортаж АН «Между строк» из пункта временного размещения беженцев из Донбасса в Нижнем Тагиле

Уже около месяца в Нижнем Тагиле в пункте временного размещения на базе отдыха «Соловьиная роща», которую предоставил «Уралвагонзавод», проживают беженцы из Донбасса. Среди них 33 взрослых, 11 детей и даже собака, которую хозяева забрали с собой из зоны боевых действий. Часть жителей ЛНР и ДНР — 33 человека — приехали в Нижний Тагил 9 июля, ещё 12 человек прибыли 16 июля. За это время всего один вынужденный переселенец покинул пункт временного размещения и уехал в Ялту, другие планируют остаться и наладить жизнь в Свердловской области.

База отдыха «Соловьиная роща» находится за коллективным садом «Озерки», в 10 километрах от Вагонки в сторону Исинского пруда. По словам руководителя базы Дмитрия Камешкова, она рассчитана на 48 человек. Беженцы из Донбасса живут в двухместных и четырёхместных комнатах. Из мебели только кровать и прикроватная тумбочка. Столовая, где для беженцев готовят еду, находится на первом этаже главного здания базы отдыха. Трёхразовое питание обеспечивает «Уралвагонзавод». Днём взрослые ездят в город, чтобы договориться о трудоустройстве. А дети тем временем читают книги на улице или играют в волейбол. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал вывезти детей с родителями из ПВР на празднование 300-летия города.

Беженцы просят журналистов не фотографировать и не снимать их на видео. При воспоминании о доме у многих подступают слёзы. Говорят, выбора, куда поехать, им не предоставляли, но они готовы начать жизнь с нуля в любом городе. Рассказывают, как трудно жили до переезда в Россию, как готовили еду на улице у подъездов и как рады, что сейчас могут жить по-человечески.

76-летняя пенсионерка приехала в Нижний Тагил из Авдеевки вместе с сыном, невесткой и маленькой внучкой. Она говорит, что на Урале неплохой климат, на базе отдыха хорошие условия, но ей очень хочется домой. Пенсионерка с трудом сдерживает эмоции, говоря о том, что ей некуда возвращаться.

22-летняя жительница Малой Каховки приехала в Нижний Тагил вместе с мамой, бабушкой, младшими сёстрами и братом. Многие её знакомые из Херсона, где девушка работала поваром, тоже перебираются в Россию или Польшу.

Другая молодая женщина приехала в Нижний Тагил с дочерью:

«У меня остались сестра с мужем и двумя детьми в Артёмовске. У них там старшее поколение, а без них ехать не хотят. Сидят сейчас в подвале. Старики неподъёмные и не хотят покидать дом. Дети у них сейчас в Днепре, там спокойнее».

Беженка из Красноармейска приехала на Урал с 18-летним сыном. Две старшие дочери сейчас в Воронеже. Она показывает фотографию молодой племянницы, которая погибла на днях. У неё остались дочь и муж, рассказывает женщина.

Переселенцы благодарны за помощь администрации Нижнего Тагила. Первую неделю пребывания в городе специалисты миграционной, медицинской, пенсионной и социальной службы приезжали на базу для оформления документов. Сейчас для трудоустройства люди самостоятельно или организованно ездят в город на автобусах УВЗ. Говорят, не очень удобно добираться с отдалённой базы до цивилизации.

Для получения жилья в Нижнем Тагиле и дальнейшего устройства детей в школы и детские сады беженцам необходимо стать гражданами России. Из-за того, что процесс получения документов небыстрый, люди напряжены, так как боятся не успеть до начала учебного года.

Беженцы уже получили удостоверения о временном предоставлении убежища, медицинские полисы, детям поставили недостающие прививки, они прошли обследование в детской поликлинике. Для оформления всех документов власти Нижнего Тагила нашли нотариуса и переводчика, который поможет с переводом документов с украинского языка. Беженцы уже получили разовую выплату в размере 10 000 рублей. Пенсионеры смогут получать пенсию только после оформления гражданства, которое может занять до трёх месяцев.

Всего в Свердловской области находится более 1600 вынужденных переселенцев из Донбасса, рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, посетивший накануне пункт временного размещения в Нижнем Тагиле. Большая часть людей, по его словам, приехала к родственникам и знакомым, но около 400 человек живут в пунктах временного размещения. Помимо «Соловьиной рощи», в Свердловской области беженцев принимают в самом большом ПВР в Нижних Сергах (там проживают около 300 человек) и в Первоуральске.

С людьми работают психологи, медики и другие специалисты, но им по-прежнему требуется помощь. Неравнодушные тагильчане создали чат в Telegram, чтобы помогать беженцам продуктами и необходимыми вещами. Оказать помощь может любой желающий, для этого нужно связаться с волонтёрами в Нижнем Тагиле.