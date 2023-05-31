«Это история о том, как душа человека умирает в большом холодном городе». В Нижнем Тагиле прошла открытая репетиция спектакля Нового Молодёжного театра по повести Гоголя «Шинель»

В Нижнем Тагиле в здании администрации Дзержинского района 30 мая прошла открытая репетиция спектакля Нового Молодёжного театра по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель» (16+). Премьера пройдёт 20 июня на сцене Дворца культуры им. И. В. Окунева. С сентября прошлого года в здании Нового Молодёжного идёт капитальный ремонт. Особенность постановки в том, что сложная, психологическая камерная история гоголевского персонажа рассказывается в жанре пластической драмы, когда действие напоминает танец.

«Пьеса писалась специально для этого спектакля и для этих артистов. В неё включены эпизоды не только из повести “Шинель”, но и из других текстов “Петербургских повестей” Гоголя. В первую очередь это “Невский проспект” и “Записки сумасшедшего”. Нам хотелось воссоздать не только мир этого маленького человека — Акакия Акакиевича, главного героя повести, — но и мир большого холодного города, в котором вынужден существовать этот маленький человек. Одна из центральных идей нашего спектакля — это идея существования одной маленькой души в большом холодном городе, как эта душа постепенно умирает, как этому умиранию способствуют люди, которые так же холодны, как и этот город, и как этот человек пытается выжить. Ну и вообще, мы вместе с автором задаёмся вопросом, что же есть такое живая человеческая душа. И ответ на этот вопрос остаётся открытым, он у каждого будет свой. Мы надеемся, что наш спектакль позволит задуматься о том, что есть живая человеческая душа», — рассказывает драматург, театральный критик из Перми, автор инсценировки для спектакля «Шинель» Илья Губин.

В театре отмечают, что «Шинель» — это пластическая драма в одном действии, где пошив заветной шинели оборачивается для титулярного советника Башмачкина настоящей трагедией. История о маленьком, живущем по своему примитивному механизму чиновнике — духовное завещание Николая Гоголя, где автор вопрошает: можно ли материальное променять на живую душу? И сможет ли Акакий Башмачкин хоть что-то изменить в равнодушном и холодном Петербурге? «Шинель» — история маленького человека с большой душой, где в синтезе драмы и пластического существования персонажей рождается всем известная, но часто забываемая заповедь: возлюби ближнего твоего, как самого себя.

«Пластическая драма — это, не умаляя текста автора, погружая в миры Гоголя, рассказать историю. Там способ существования другой, но это не балет и не драма, это некоторый синтетический вариант. “Шинель” — это очень камерная история, и вот это небольшое пространство, где временно работает театр, оно как раз помогает раскрытию темы. Художник по костюмам Любовь Мелехина придумала такую историю, где есть некая “эрмитажность”, которая как бы контрастирует с образом главного героя», — отмечает режиссёр спектакля Ирина Ткаченко (Пермь).

По словам актрисы Нового Молодёжного театра Елены Агеевой, главное при работе в жаре пластической драмы — раскрыть образ героя, сохраняя общий ритм действия.

«Я исполняю роль хозяйки квартиры, в которой живёт главный герой. Сложность в том, что ей должен быть безразличен Акакий Акакиевич, но у меня этот персонаж всё равно вызывает жалость. Поэтому приходится пересиливать себя ради создания образа. С режиссёром у нас это вторая работа, есть взаимопонимание, есть понимание героини. А сам жанр пластической драмы, когда весь спектакль напоминает танец, для меня новый, но, мне кажется, я его уже освоила. Надо войти в общий ритм постановки и вписать туда психологию героя, его чувства, эмоции», — отмечает Елена.

Артист Нового молодёжного театра Сергей Каляев уже имеет опыт работы в этом жанре, он считает, что приёмы пластической драмы могут быть полезными в жизни.

«В спектакле я появляюсь в разных ипостасях. То это обычный, ничем не приметный житель Петербурга. То это вор, жулик. Интересно в постановке то, что здесь способ существования не ограничивается классическими театральными приёмами. Мы играем картинами, это как в мультфильме, нет плавного движения, мы как бы фиксируем сцены, прожили эмоцию, обрубили и идём дальше. Наверное, такой опыт и в целом для жизни полезен, он позволяет не зацикливаться на одной теме, на одном психологическом состоянии», — считает Сергей.