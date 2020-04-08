«Это дистанционный ужас». Родители тагильских школьников жалуются на «висящие» сайты, большую нагрузку и слёзы детей

Все школы Нижнего Тагила уже три дня работают в формате дистанционного обучения. На удалёнку школьников перевели с 6 апреля, после завершения весенних каникул, в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Мы выяснили, как организовано дистанционное обучение школами и какие требования предъявляются к детям.

Все тагильские школьники на время дистанционки обеспечены ноутбуками и планшентами, об этом ранее АН «Между строк» рассказала и. о. начальника управления образования Татьяна Гура. В разных общеобразовательных учреждениях онлайн-обучение организовано по-разному: где-то дети смотрят уроки на федеральных образовательных площадках без участия своих учителей, где-то уроки ведут свои педагоги. А где-то ученикам просто выдали 400 заданий на две недели вперёд по всем предметам: родители от такой нагрузки в шоке, дети в слезах — как всё успеть, как во всём разобраться.

Часть тагильских школ организует для учеников вебинары и видеоконференции, на которых учителя в режиме реального времени дают новый материал. Учитель русского языка и литературы гимназии № 18 Ольга Ахметова рассказала АН «Между строк», что гимназия работает на площадке «Сетевой город. Образование». На неделю составлено расписание по всем предметам. В течение дня, согласно СанПиНу, у старшеклассников может быть не больше шести онлайн-уроков по 30 минут. Обязательны перемены по 10 минут после каждого урока и большой перерыв в 30 минут на обед.

Урок в гимназии № 18 в условиях карантина проходит так: учитель общается с учениками в формате видеоконференции с помощью камеры, микрофона и наушников. На экране отображается количество участников урока. Дети могут задавать вопросы в микрофон или в чате. Также могут нажать на кнопку «поднять руку» и задать вопрос.

«Не скажу, что платформы сильно висят. Вчера конференция зависала только на шестом уроке. В целом учебный день прошёл хорошо. Детки у нас молодцы: все стараются, многие уже вперёд на две недели задания выполняют. Ребята, особенно выпускники, переживают за результат, поэтому бесконечно задают вопросы в соцсетях, в мессенджерах — вообще везде. Так что старшеклассники самостоятельнее, но от них больше вопросов. А ребята помладше кайфуют от новых условий, им нравится учиться дома», — говорит Ольга Ахметова.

В начальной школе тоже у всех по-разному. Кто-то учится по полноценному расписанию по 5 уроков в день, у кого-то не больше двух онлайн-уроков со своим учителем длительностью 15–20 минут.

«Не у всех родителей интернет позволяет смотреть видео в режиме реального времени, у многих виснут программы. Многие родители работают, поэтому смотрят видео в записи с детьми вечером. Также мы присылаем ссылки на видеоуроки других учителей на YouTube. Взрослые пока не поняли, как это всё работает, поэтому они сидят и занимаются вместе с детьми», — рассказывает учитель начальных классов одной из тагильских школ Ирина.

Педагоги Нижнего Тагила отмечают, что на удалёнке у них сильно выросла нагрузка. С детьми и родителями приходится общаться практически круглосуточно. Результаты всероссийского опроса, проведённого центром НАФИ, показывают, что три четверти педагогов жалуются на увеличение нагрузки и плохую организацию дистанционного обучения школами.

«Нагрузки, конечно, стало больше. Приходится перестроить свой урок так, чтобы детям было понятно с первого раза. Обратной связи нет, я не вижу лиц детей. Подготовки к урокам стало в два раза больше, плюс родители постоянно на телефоне: спрашивают, уточняют, где взять задания, как их выполнять», — говорит учитель начальных классов Ирина.

Но ничуть не легче сейчас родителям. Мама второклашки Елена Кирилюк из Черноисточинска говорит, что дочери сложно сконцентрироваться на учёбе, она всё время отвлекается, поэтому приходится постоянно следить за тем, чем она занята. Каждый день начинается с распечатки домашнего задания. Уже с утра в школьном чате висит по 100 новых сообщений.

«Целый день мы делаем задания. Наши учителя пишут текстовые задания, а мы занимаемся по привычным учебникам в своих тетрадях. Задания посильные, несложные, но задают в три раза больше. Даже физрук прислал файл Word с заданиями. Сосредоточиться ребёнку сложно: мы спим, потом едим, потом сидим, потом опять едим, потом идём в свою комнату, потом лежим, потом начинаем учиться. Потом идём пить, потом есть… В школе дисциплина и система, а дома этого нет. Так как я работаю дома, времени на работу теперь нет совсем. Хочу сказать огромное спасибо учителям за труд. Нам без них сложно и трудно. Я не верю в домашнее обучение, мы все хотим в школу», — заключает Елена Кирилюк.

Мама первоклассницы Анна признаётся, что совмещать свою удалённую работу и дистанционные уроки дочери просто нереально. Много времени уходит на выполнение заданий и поддержание нормального психологического состояния ребёнка, для которого дистанционка стала большим стрессом.