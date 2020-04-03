Без обедов и без парт. Школьники Нижнего Тагила переходят на дистанционное обучение

6 апреля школьники Нижнего Тагила вернутся к учёбе. Но из-за эпидемии коронавируса в школы они не пойдут — учебные классы им заменят домашние комнаты. Пока неизвестно, как долго ученики будут грызть гранит науки онлайн и насколько готовы работать в новых условиях учителя.

Как рассказала АН «Между строк» и. о. начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура, ученики всех тагильских школ будут обучаться дома с помощью интернета. Пока школы подбирают для себя оптимальные варианты, на каких площадках и с использованием каких инструментов будет организовано обучение. ­

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле 84 семьи с детьми школьного возраста нуждаются в обеспечении компьютерами, отметили в мэрии. В большинстве образовательных учреждений имеется достаточное количество гаджетов, которые будут переданы ученикам на временное пользование. Также мэрия закупила дополнительные планшеты для семи школ: № 138, 21, 100, 23, 49, 65 и 85.

«У нас есть дети, у которых отсутствует возможность дистанционного обучения. Поэтому все общеобразовательные учреждения предоставят таким ребятам планшеты и ноутбуки. Также мы опросили всех педагогов, выяснили, есть ли у них возможности для организации дистанционного обучения. Такая возможность есть практически у всех педагогов. Как долго продлится дистанционное обучение в школах, сказать не могу», — прокомментировала Татьяна Гура.

Многих родителей волновал вопрос о бесплатном школьном питании. Как пояснила Татьяна Гура, школьные обеды будут компенсироваться льготным категориям учеников. Родители детей из начальной школы, в которой горячее питание по указу президента в этом году тоже стало бесплатным, не могут рассчитывать на денежную компенсацию.

Учитель начальных классов одной из тагильских школ Ирина (имя изменено. — Прим. ред.) рассказала, что всю эту неделю у школьников была возможность привыкнуть к новому формату обучения: педагоги заливали задания на платформы «Яндекс.Учебник», «Я-класс», «Учи.ру», «Российская электронная школа». Но выполнение упражнений было необязательным. Из 24 человек в Иринином классе их делали не больше 10 ребят.

«У меня второй класс, детям сложно организоваться самостоятельно. Поэтому многое зависит от родителей, как они настроят своих детей. Пока и у нас нет понимания, как это всё сделать правильно, логично и чтобы всем было хорошо. Ведь есть семьи с двумя, тремя детьми, как они будут заниматься в одно и то же время? Плюс нужно обязательно делать перерывы — дети не могут много часов подряд сидеть за компьютером», — говорит Ирина.

В эти выходные станет понятно, с какими площадками будут работать тагильские школы. Возможно, уроки будут проходить в Skype или Zoom, где есть возможность подключения онлайн-доски. Задания ребята будут выполнять онлайн, оценки тоже будут виртуальными. По словам нашей собеседницы, скорее всего, учителям придётся тратить много времени на общение с родителями и индивидуальные разъяснения пройденного материала ученикам.

«Педагоги, которые работали на различных онлайн-платформах, сегодня экстренно организуют мастер-классы для учителей по дистанционному обучению. Учителям старшего возраста это всё непросто даётся. Знаю, что некоторые пишут задания в тетради и отправляют фото родителям. Молодые педагоги до этого тоже никогда не работали удалённо, а дети не учились с помощью компьютера. Ещё один момент — у большинства педагогов есть свои дети, которым тоже нужно заниматься, и как это всё скооперировать в одно, пока не совсем ясно. У меня двое детей. Я могу одного ребёнка посадить за компьютер, другого — за планшет, а сама буду работать на ноутбуке, который мне выдадут в школе. Но мой роутер вообще выдержит такую нагрузку или нет?» — заключает Ирина.

Родители переживают, что дети не смогут сосредоточиться на теме урока в комфортной домашней обстановке. Кроме того, многие отмечают, что онлайн-программы для выполнения заданий работают с перебоями и зависают.

«Очень переживаю за качество трансляций во время дистанционного обучения. Вот даже сейчас дочка для разнообразия самоизоляции проходит задания по школьным предметам на сайте Учи.ру. Проходит с удовольствием, для неё это игра. Но днём, когда там появляется достаточно много пользователей, сайт встаёт намертво и развисает с трудом. Заниматься зачастую нереально. И что будет, когда начнётся полноценная дистанционка, одному богу известно», — признаётся мама первоклассницы Евгения.

В подвешенном состоянии находятся и будущие выпускники, которым летом предстоит поступать в вузы. Ранее в России из-за пандемии коронавируса перенесли даты ЕГЭ — экзамен для выпускников 11-го класса начнётся 8 июня, девятиклассники будут сдавать экзамены с 9 июня.

Что касается детских садов, до 30 апреля они работать не будут. Об этом сегодня глава региона Евгений Куйвашев сообщил у себя в Instagram.