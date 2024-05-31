«Эта история о том, что надо уметь сделать выбор». В Новом Молодёжном театре состоится премьера музыкальной комедии «Пингвины навсегда» (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в Новом Молодёжном театре 1 и 2 июня состоится премьера музыкальной комедии «Пингвины навсегда» (6+). Над спектаклем работали актёры Нового Молодёжного театра совместно с режиссёром из Сочи Кириллом Левшиным, режиссёром-хореографом из Екатеринбурга Александром Фроловым и художником-постановщиком из Москвы Ириной Бринкус. Автор пьесы — актриса театра и кино, режиссёр и театральный критик Екатерина Гороховская. Журналист АН «Между строк» побывала на генеральной репетиции спектакля.

Главные герои — три друга-пингвина (два мальчика и девочка). Зрителю показан их укромный подростковый мирок под эстакадой: граффити, скейты, музыка. Здесь друзья проводят всё свободное время. В момент, когда у них произошёл разлад и третий друг, с которым был конфликт, убежал, Бог устроил потоп. Двух друзей пригласили на ковчег, куда, как известно, пускают лишь по двое. Но пингвины не захотели бросать своего убежавшего друга и нашли его, спрятали в холодильнике и пронесли на борт. А дальше начинается самое интересное…

Каждый поймёт спектакль по-своему: для кого-то он про любовь, для кого-то про дружбу, а для кого-то про отношения с Богом.

«Я думаю, что спектакль о том, что нужно уметь сделать выбор и принять за него ответственность», — делится актриса Анна Павлова, сыгравшая роль Белой Голубки.

Спектакль получился очень динамичным, в нём много песен и танцев, мастерски исполненных артистами.

«Спектакль был поставлен примерно за 40 дней. Труппа меня очень порадовала своей подготовленностью, музыкальностью и огромной работоспособностью», — рассказывает режиссёр Кирилл Левшин.

В спектакле звучат песни петербургской инди-группы «Самое большое простое число» (СПБЧ). По словам режиссёра, эта музыка соответствует духу спектакля, а также добавляет свою нотку и эмоцию в восприятие постановки.

«Когда меня пригласили на постановку, на ум пришла группа СПБЧ, у них очень позитивные песни, которые идеально легли на спектакль», — отмечает Кирилл Левшин.

История заканчивается хорошо, зрителя ждёт хеппи-энд. Правда, путь к нему окажется непростым, полным испытаний, серьёзных и не очень, которые герои преодолеют вместе с сопереживающими зрителями.