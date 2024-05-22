Эпоха Диденко. 22 мая исполняется 78 лет первому мэру Нижнего Тагила (ВИДЕООПРОС)

22 мая исполняется 78 лет Николаю Наумовичу Диденко, человеку, который руководил Нижним Тагилом с 1990 по 2008 год. Люди старших поколений помнят его также инструктором Нижнетагильского горкома КПСС и начальником Нижнетагильского домостроительного комбината.

Николай Наумович Диденко родился 22 мая 1946 года в старом бревенчатом доме на Вые, на перекрёстке улиц Красноармейской и Тагильский Криуль (ныне — улица Черных). Семья еле сводила концы с концами, двоих сыновей воспитывала мама Елена Фроловна. Жили бедно, от голода спасал огород и домашняя птица. Николаю пришлось с ранних лет помогать по хозяйству. Развлечений у выйских мальчишек было мало. Зимой катались на санках, летом, если позволяла погода, бегали рыбачить и купаться.

«Дорога на речку лежала мимо сада Рудых, эту семью знали все на Вые, а сад был городской достопримечательностью. Многие наши соседи брали у них саженцы, а потом всегда хвалили за морозостойкость и урожай», — вспоминал в 1999-м Николай Наумович.

После 9-го класса молодой человек пошёл учиться в строительный техникум. Когда исполнилось 18 лет, перевёлся на заочное отделение и устроился на работу каменщиком. По окончании техникума был назначен бригадиром. Через год Николая призвали в армию, и он два года служил в Забайкальском военном округе. Во время службы в армии пришло решение — после демобилизации продолжить учёбу. Так и получилось. В 1968 году он устроился на работу в трест «Уралчерметремонт» и поступил в Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института на факультет металлургических и строительных технологий. Затем работал инженером, начальником производственного отдела, главным инженером специализированного ремонтно-строительного управления № 7. Вступил в партию, а в 1977 году его пригласили поработать в горком партии: сначала инструктором, а затем и заведующим строительным отделом.

Н. Н. Диденко (скриншот авторской программы Е. Нетунаева «Роза ветров» / с разрешения автора)

(https://vk.com/video5557896_456239245)

В 1985-м, на заре перестройки, Диденко был назначен начальником Нижнетагильского домостроительного комбината (ДСК). Большое предприятие, большая ответственность. Вот где пригодились и два образования, и опыт работы в строительных организациях, и опыт взаимодействия с людьми. Николай с головой погрузился в работу, и эта самоотдача вскоре дала хорошие результаты.

Ему не было ещё и 40 лет, а о нём уже писали в областных и республиканских газетах:

«Нижнетагильский ДСК под руководством нового начальника комбината тов. Н. Диденко взял высокий темп, выполняя решения XXVII съезда партии. В минувшем году комбинат достиг рекордной сдачи жилья — 187 тысяч квадратных метров», — писала в 1988 году газета «Труд».

Скриншот авторской программы Е. Нетунаева «Роза ветров», ТК «Телекон» / с разрешения автора

(https://vk.com/video5557896_456239245)

Действительно, пять лет, пока у руля домостроительного комбината стоял Диденко, были лучшим периодом в истории предприятия. При нём была создана и укреплена собственная материально-техническая база, началась реконструкция завода № 2, создано управление производственно-технической комплектации, построены ГПТУ № 135 и база отдыха, а более 200 работников комбината получили квартиры.

В 1990 году Николая Наумовича, неожиданно для него самого, избирают председателем Нижнетагильского горисполкома. Почему выбор пал именно на него? Дело, скорее всего, в том, что в результате перестроечных процессов старая номенклатура уже не могла следовать генеральной линии партии, выполнять свои функции в новых экономических и политических условиях и перестала пользоваться доверием избирателей. На этом фоне Диденко выглядел более выгодно: молодой успешный производственник и крепкий хозяйственник, всегда говорящий исключительно по делу, умеющий быстро найти выход из кризисной ситуации. На посту председателя горисполкома он пробыл недолго. Осенью 1993 года президент России инициировал роспуск Советов, а летом 1994-го подписал закон о местном самоуправлении. В результате этих реформ Николай Наумович Диденко превратился из председателя горисполкома в главу администрации Нижнего Тагила.

Скриншот авторской программы Е. Нетунаева «Роза ветров», ТК «Телекон» / с разрешения автора

(https://vk.com/video5557896_456239245)

Новоиспечённому мэру пришлось решать множество трудных задач. Людям месяцами не выплачивали зарплаты и пенсии, останавливались и ликвидировались предприятия, из рук вон плохо работал общественный транспорт, надвигался топливный кризис, а поставщики энергоресурсов грозили отключить городу газ и электричество. У населения росли долги за услуги ЖКХ, в городе наблюдался разгул преступности. Несмотря на трудности, мэр по мере сил и возможностей решал эти проблемы. Например, он отменил пени на долги по ЖКХ и запретил судебное преследование должников-квартиросъёмщиков. Во время топливного кризиса сумел договориться о гарантированных поставках бензина и горюче-смазочных материалов для городских экстренных служб: скорой помощи, пожарных, милиции. Когда поставщик электроэнергии «Свердловэнерго» пригрозил отключением города за долги, мэр выставил на подстанциях вооружённые наряды ОМОНа и СОБРа, приказав не пускать на подстанции представителей поставщика. Используя свой авторитет и наработанные годами связи с руководителями предприятий города, Диденко решал вопросы поддержки незащищённых слоёв населения: пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, сирот.

Тагильчане видели, что делает глава города, и доверие к нему росло. Неудивительно, что на первых выборах мэра, прошедших в 1995 году, Николай Наумович одержал уверенную победу.

В одном из своих первых в новой должности интервью «Областной газете» на вопрос «Кто вы — политик или хозяйственник?» Николай Наумович ответил: «Конечно, хозяйственник. Но приходится быть политиком, защищая интересы родного города».

Скриншот авторской программы Е. Нетунаева «Роза ветров», ТК «Телекон» / с разрешения автора

(https://vk.com/video5557896_456239245)

Справедливости ради надо сказать, что Николай Диденко всегда пользовался поддержкой региональных властей и, прежде всего, главы области Эдуарда Росселя. Знал о новом тагильском мэре и Борис Ельцин, который часто ставил его в пример другим главам местных администраций. Российский президент не раз приезжал в Нижний Тагил, встречался с Диденко и его заместителями, обсуждал текущие городские проблемы. Поддержку мэру оказывали и руководители градообразующих предприятий Тагила: НТМК, ВГОКа и УВЗ, правоохранительные органы, трудовые коллективы.

Скриншот авторской программы Е. Нетунаева «Роза ветров», ТК «Телекон» / с разрешения автора

(https://vk.com/video5557896_456239245)

Как бы ни было трудно в 1990-е, Николай Наумович никогда не забывал о юных тагильчанах, о культуре, о сохранении исторической памяти Нижнего Тагила. При нём продолжали работать все летние детские лагеря, в городе появились Молодёжный театр и филармония, реставрировались историко-архитектурные памятники, поддерживались связи с городами-побратимами. Для улучшения условий жизни пожилых людей было создано три территориальных центра социального обслуживания. По инициативе мэра заработали городские программы поддержки педагогов, врачей, молодёжи и ветеранов, выходили книги об истории Нижнего Тагила и его людях. Особо стоит отметить многотомник «След на Земле», который издавался в городе ежегодно с 1997 года. Диденко добился от областных властей включения Нижнего Тагила в областную программу защиты материнства. При нём начал создаваться городской перинатальный центр. Заслугами Диденко являются и принятая федеральная программа по оздоровлению окружающей среды и населения Нижнего Тагила на период до 2000 года (эту программу он лично представлял на заседании правительства РФ), и вклад в организацию и проведение первой Уральской выставки вооружений Ural Expo Arms.

В августе 1999-го решением городской думы Николаю Наумовичу было присвоено звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил». Неудивительно, что на выборах 1999 года большинство тагильчан снова голосовали за Диденко.

В то же время и в городе, и в области стала появляться критика в адрес тагильского мэра. Надо отметить, что Николай Наумович никогда не отказывался от диалога с критиками и оппонентами. Он смело шёл на митинги и собрания, где критиковали городскую власть, и старался объяснить людям, почему мэрия принимает непопулярные в народе решения, чем это обусловлено и как можно выйти из создавшегося положения. И даже самые стойкие критики городской администрации уважали его за это.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://sun9-67.userapi.com/impg/jSrtuTaA5dJrjNTipWluL4yTpHkNMV_7FSwncA/7o-tvOo1PCY.jpg)

Тем не менее давление на тагильского мэра продолжало возрастать. По городу и области распространялись всевозможные слухи о неблаговидных делах Диденко. Его обвиняли в тесных связях с организованной преступностью, в использовании служебного положения в личных целях, в самоуправстве и казнокрадстве. Выборная кампания 1999–2000 годов, в ходе которой глава Нижнего Тагила поддержал кандидатуру Росселя и выступил против регионального движения «Май», существенно увеличила число его противников. Ослабила позиции мэра и смена собственника НТМК, который начал активно проводить в городскую думу своих депутатов, лоббировавших интересы предприятия зачастую в ущерб интересам города. Мэр пытался искать компромиссы, но это не всегда получалось.

Первой серьёзной неудачей Диденко стал затяжной конфликт с телекомпанией «Телекон» и попытки разрешить его административно-командными методами. «Телекон» пользовался у тагильчан популярностью, и горожане не стеснялись поддерживать любимую телекомпанию в письмах и обращениях к мэру. К тому же за телевизионщиков вступился НТМК. Конфликт удалось заморозить. Едва утихли баталии вокруг «Телекона», на главу города «наехал» секретарь региональной ячейки Союза журналистов Дмитрий Полянин, заявив: «Беспредел со стороны власти в Нижнем Тагиле усугубляется беспределом криминальным». Причиной столь резкого заявления стало якобы минирование здания редакции газеты «Тагильский рабочий». Скандал моментально раздули областные и федеральные СМИ, даже не разобравшись в сути дела. Позднее выяснилось, что всё это фейк.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://storage.myseldon.com/yugo/2CCA3A9207C0EF5BF8DC0F0C6533F97B1C384B6478FF8F354404069298B2DA03.jpeg)

К середине 2007 года из-под контроля городской администрации вышла городская дума. Между депутатами и мэром разгорелся конфликт, который глава города так и не сумел урегулировать. В сентябре 2008-го Николаю Диденко было предъявлено обвинение в халатности по ст. 293 УК РФ: ему вменяли в вину растрату 5,5 млн рублей из городского бюджета. Почти сразу после этого мэра Нижнего Тагила исключили из партии «Единая Россия». Николай Наумович передал дела своим заместителям, оставил пост и написал заявление о выходе на пенсию. Тогда же он передал в городской исторический архив большое количество личных документов за период с 1959 по 2008 год.

Превращение из мэра в пенсионеры не прошло для Диденко бесследно. Он долго болел, лежал в больнице, а после выписки жаловался на сердечные боли. В январе 2009 года ему было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ). Оппозиция бывшего главы злорадствовала: по этой статье Диденко грозило до семи лет лишения свободы. Но полгода спустя дело развалилось и было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. А Николай Наумович надолго исчез из поля зрения. Корреспонденты газет тщетно пытались взять у него интервью. Друзья экс-мэра говорили, что он живёт за городом и не хочет контактов со СМИ.

Фото Сергея Алексеева / с разрешения автора

На политическом поле города Диденко появился вскоре после избрания мэром Нижнего Тагила Сергея Носова. Средства массовой информации сообщали, что новый глава города намерен привлечь Николая Наумовича в качестве консультанта. Сенсации не случилось: в здание городской администрации Диденко не вернулся. Консультации, конечно, были, но они имели частный характер. В 2018 году директор МАУ «Тагил-ТВ» Людмила Варакина пригласила Николая Наумовича, чтобы записать с ним ряд программ о жизни города в 1990-х. Но он отказался от записи, сославшись на состояние здоровья.

Первого в истории Нижнего Тагила мэра иногда можно встретить на улицах города или гуляющим по дорожкам Комсомольского сквера. Чем он занимается сейчас — неизвестно. Ходят слухи, что он пишет книгу воспоминаний. А ему есть что вспомнить.

Журналисты АН «Между строк» провели опрос среди тагильчан о том, чем им запомнился Николай Наумович Диденко на посту главы города.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»