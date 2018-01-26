Экс-владелицу Красноуральского химзавода оштрафовали на 70 тысяч рублей

Судья Красноуральского городского суда Ольга Солобоева приговорила экс-владелицу и бывшего директора ООО «Красноуральский химический завод» Ларису Губайдуллину, обиняемую в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, к штрафу в 70 тысяч рублей, сообщил пресс-секретарь следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

До 2011 года Красноуральский химзавод, построенный в 1943 году, принадлежал государству и специализировался на выпуске различных видов взрывчатки. Последним владельцем являлась екатеринбургский предприниматель Лариса Губайдуллина. В 2014 году предприятие получило последний заказ от алмазодобывающей компании «Алроса», но вскоре производство остановили.

Несколько лет после этого на территории бывшего предприятия оставались практически без охраны тонны взрывчатки и опасных химических веществ, в том числе кислот. Весной 2016 года на промплощадке в нескольких случаях химреагенты попадали в окружающую среду, что вызывало панику у местного населения. Кроме того, взрывчатка привлекала к бывшему предприятию криминалитет.

Об обвинении Губайдуллиной по уголовному делу по статье 217 УК РФ стало известно 27 февраля 2017 года во время визита прокурора области Сергея Охлопкова в Красноуральск. Расследованием дела занимался Кушвинский отдел СУ СКР.

По версии следствия, после банкротства химзавода обвиняемая не сумела обеспечить безопасность при проведении демонтажа оборудования. Так, к работам по демонтажу оборудования обанкротившегося химзавода допустили подрядную организацию, не имеющую соответствующих разрешений. С попустительства директора подрядчики начали демонтаж, не очистив оборудование от опасных химических веществ, применявшихся ранее при изготовлении взрывчатки. Потенциально эти действия могли привести к гибели людей.

К лету 2017 года расследование было завершено, в июле материалы по Губайдуллиной поступили на рассмотрение в Красноуральский городской суд. Изначально предпринимательнице в качестве меры пресечения избрали подписку с обязательством о явке, однако более 20 раз суду приходилось откладывать заседания из-за того, что Губайдуллина не являлась на процесс. В результате в декабре 2017 года предпринимательницу суд объявил в розыск, а в январе этого года ей сменили меру пресечения на домашний арест.