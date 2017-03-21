Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на похищенные деньги клиентов

Двух сотрудниц московского Сбербанка задержали в автосалоне при покупке Ferrari на снятые со счёта одного из клиентов деньги, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ». По данным издания, подозреваемые - сёстры Марьям и Тамиллу Дадашевы - планировали украсть до 4 млрд рублей. Их задержали в автосалоне при оформлении покупки нового Ferrari за 7 млн рублей.

Марьям, которой 26 лет, и её младшая 22-летняя сестра Тамилла работают менеджерами по работе с клиентами в двух разных московских отделениях Сбербанка. Как считают следователи, за несколько дней до покупки автомобиля сёстры Дадашевы, работавшие с юридическими лицами и имевшие доступ к их счетам, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 млн рублей. Эти средства, пишет издание, были переведены на счета трёх фирм-однодневок, откуда ушли к Дадашевым.

На подозреваемых завели дело о мошенничестве в особо крупном размере, источники «Коммерсанта» говорят, что следователи вероятнее всего будут ходатайствовать о домашнем аресте.

Следствие и служба безопасности Сбербанка проверяют, каким образом менеджеры сумели вывести деньги, а также помогал ли им кто-то, или они действовали сами.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»