Двое жителей Краснотурьинска получили по 10 лет колонии за убийство бывшего учителя

Краснотурьинский городской суд вынес приговор жителям посёлка Рудничный, до смерти избившим пенсионера и похитившим его телевизор, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошёл вечером 29 ноября 2017 года. Молодые люди в состоянии опьянения пришли в дом по улице Соломенникова и встретились там со своим знакомым — 65-летним пенсионером, бывшим школьным учителем физики. Тот пригласил их к себе, они начали выпивать вместе. Вскоре между мужчинами возник конфликт.

Злоумышленники нанесли пожилому человеку множественные удары, причинив тяжкие телесные повреждения. Позже, уходя из квартиры, один из подсудимых на глазах у избитого пенсионера похитил у него плазменный телевизор стоимостью 45 тысяч рублей. Следующим утром потерпевший скончался в больнице.

Доказательства, собранные следственным отделом Краснотурьинска, признаны судом достаточными для вынесения приговора. В итоге преступникам назначили каждому по 10 лет лишения свободы, а также постановили взыскать с них свыше 660 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и вреда родственникам погибшего.