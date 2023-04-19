Два театра из Нижнего Тагила попали в лонг-лист фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге

Этим летом Новый Молодёжный и Нижнетагильский драматический театры представят свои спектакли на XVI международном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. В лонг-лист фестиваля попал спектакль режиссёра драмтеатра Игоря Булыгина «Озорник» (16+) по рассказу Д. Н. Мамина-Сибиряка в инсценировке Ирины Васьковской и спектакль Нового Молодёжного театра «Конец февраля» (16+) режиссёра Дарьи Шаховой по пьесе серовского драматурга Катерины Антоновой.

Всего в лонг-лист «Коляда-Plays» вошли 43 спектакля театров из разных городов России и Казахстана. Многие из них попадут в итоговую программу фестиваля, которая продлится 10 дней, с 20 по 30 июня.

Спектакль «Озорник» посвятили 170-летнему юбилею писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Для постановки использовали пьесу драматурга Ирины Васьковской, её она написала специально для Нижнетагильского драматического театра. Художник-постановщик спектакля — Константин Соловьёв, художник по костюмам — Юлия Зятькова. Отдельного внимания заслуживают декорации — они полностью сделаны из дерева. Всего в постановке заняты 25 артистов. В театре считают, что спектакль понравится как молодёжи, так и взрослой аудитории.

«В этом спектакле есть всё, а самое главное, есть любовь. Если нет любви, то и нечего жить на этом свете. Первый вариант пьесы я получил через месяц. Потом мы кое-что дописывали, переделывали. Когда Ирина Васьковская прислала текст, я понял, что в качестве художника здесь нужен Константин Соловьёв. Его образность мышления, его способность создать пространство схожи с моими. Но он всё сделал даже лучше, чем я хотел. Композитор Вадим Шосман написал пролог через пять минут после того, как прочитал пьесу», — рассказывал перед премьерой спектакля художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.

Иммерсивный моноспектакль «Конец февраля» Нового Молодёжного театра рассказывает историю трёх подруг, одна из которых больна анорексией. Все роли в спектакле играет актриса Ксения Зрюкина, но главной изюминкой работы является открытый финал — он не известен даже режиссёру. В спектакле зрители становятся полноценными участниками сценического действия, и от них тоже зависит, как в итоге поступит главная героиня.

«Это моя первая работа в подобном формате. При постановке моноспектакля надо быть предельно откровенным с актёром или актрисой, установить тесный контакт, доверие, и только тогда может что-то получиться. Я другого пути не знаю, у нас с Ксюшей получилось так, и я этому опыту благодарна. На ум пришла аналогия с кино, когда я снимала фильм, который взял ТЭФИ в прошлом году. Я говорила, что кино для меня сложно, потому что есть крупный план. Ведь там артиста невозможно спрятать за музыкой, светом, мизансценой… Так вот, моноспектакль — это крупный план в театре и для актёра, и для режиссёра. Тут не спрячешься, а значит, не соврёшь», — рассказала режиссёр Дарья Шахова.

За пластику в постановке отвечал хореограф Илья Подчезерцев, ему, по мнению режиссёра, удалось углубить историю и сделать игру главной героини более красноречивой.

«Это мой первый моноспектакль, не считая студенческих работ. Конечно, в процессе репетиций было очень сложно. Но знаете, что самое интересное? С появлением зрителей появилось и облегчение, потому что спектакль наполнился живой энергией. Это непередаваемо. В реакции зрителей и есть весь смак “Конца февраля” — он никогда не будет одинаковым», — делится Ксения Зрюкина.

В следующий раз увидеть спектакль «Конец февраля» в Нижнем Тагиле можно будет 13 мая.