Драматический театр Нижнего Тагила подготовил первую премьеру сезона по рассказу Мамина-Сибиряка 

Сегодня, 30 сентября, в Нижнетагильском драматическом театре состоится премьера нового спектакля «Озорник» (16+) по рассказу Мамина-Сибиряка. Постановка посвящена 170-летнему юбилею писателя, который отмечается в этом году. Как рассказывают в театре, всего за два месяца артисты и творческая команда выполнили огромную работу, создав один из самых масштабных спектаклей в репертуаре.

Пьесу «Озорник» Ирина Васьковская написала специально для Нижнетагильского драматического театра по рассказу Дмитрия Мамина-Сибиряка за 45 дней. Художник-постановщик Константин Соловьёв, известный тагильским зрителям по спектаклям «О любви» (16+), «Демидовы. Версия» (16+), «Мёртвые души» (18+), и художник по костюмам Юлия Зятькова реализовали свои планы в течение двух месяцев.

Декорации полностью сделаны из дерева. Столяры, краснодеревщики проработали каждую досочку специальной щёткой, отполировали, покрыли грунтом, убирая каждый сучок. Режиссёр спектакля Игорь Булыгин отмечает, что вся работа была выполнена за два месяца, и это слишком маленький срок, ведь обычно на создание подобных постановок уходит до полугода.

«Пьеса писалась 45 дней, первый вариант я получил через месяц. Потом мы кое-что дописывали, переделывали. Когда Ирина Васьковская прислала текст, я понял, что мне нужен именно Константин Соловьёв. Его образность мышления, его способность создать пространство схожи с моими. Но он всё сделал даже лучше, чем я хотел. Мы сразу говорили, что в спектакле должно быть дерево, что там должен быть воздух. Композитор Вадим Шосман написал пролог через пять минут после того, как прочитал пьесу», — рассказывает художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра заслуженный артист РФ Игорь Булыгин.

Главную мужскую роль Спирьки в спектакле исполнил Юрий Сысоев, а главную женскую роль доверили Ирине Тараторкиной. Всего в постановке заняты 25 артистов.

«Я до начала работы над спектаклем рассказ не читала. Когда у нас была первая читка, я подумала, что хотела бы сыграть Дуню. Для меня это первая серьёзная роль в нашем театре, она психологически тяжёлая, такой у меня раньше не было», — делится Ирина.

«В этом спектакле есть всё, а самое главное, есть любовь. Если нет любви, то и нечего жить на этом свете. Я рад, что у нас появился этот спектакль, очень рад возвращению актёра Юрия Сысоева, который перенёс инсульт. Юра восстановился после болезни за полгода, хотя все говорили, что это невозможно. Возвращение на сцену, особенно через такой сложный материал, это непросто», — Игорь Булыгин.

Актёры считают, что спектакль понравится как молодёжи, так и взрослой аудитории. Постановка «Озорник» создана на средства гранта Министерства культуры Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева.