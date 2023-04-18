«Драма — это их жанр». В Нижнем Тагиле стартовал театральный фестиваль-лаборатория для подростков «Сотворчество на “Своей территории”»

В Нижнем Тагиле в Новом Молодёжном театре стартовал очный этап II межрегионального драматургического фестиваля-лаборатории «Сотворчество на “Своей территории”». С 17 по 23 апреля девять тагильчан-подростков совместно с московским драматургом Александром Тюжиным создадут эскиз спектакля, который позже воплотит на сцене с артистами труппы театра режиссёр из Санкт-Петербурга Ирина Дрёмова.

Проект включает несколько этапов. На первом участники писали сочинения, из которых драматург и режиссёр отобрали девять работ. Их авторы и вошли в творческую команду по созданию постановки.

«Мы обсудили сочинения, которые прислали ребята, разобрали темы и болевые точки, которые их волнуют, познакомились. В процессе работы что-то мы совместно придумаем: может быть, героя, его характер, может, конфликтную ситуацию обозначим. А дальше я буду составлять скелет, наполнять его событиями и прописывать пьесу. Мне, как драматургу, очень интересно работать с подростками, потому что это самое живое поколение. Сейчас жизнь очень быстро меняется, появляется много нового, какие-то новые течения, новые фишки, новый сленг. И мне интересно находиться внутри этого процесса, общение с ребятами даёт новые идеи, новый опыт», — рассказывает Александр Тюжин.

Фестиваль-лабораторию «Сотворчество на “Своей территории” придумал директор Северного драматического театра им. М. А. Ульянова (город Тара) Анджей Неупокоев. Проект направлен на изучение потребностей подростков в театре. В этом году фестиваль проходит в Челябинской, Нижегородской, Тюменской, Омской, Свердловской областях и Пермском крае. Итогом работы в разных городах станет питчинг синопсисов написанных пьес, он состоится в Омске 8 мая.

«Сейчас нам надо найти суть проблемы, с которой дальше будем работать, делать спектакль, потому что без проблемы не бывает драматургии, без драматургии не бывает театра. Хочется найти какую-то правду, которая в ребятах откликается. Их волнуют проблемы взросления, кто ты, что ты, как ты ощущаешь себя в этом мире. Их волнует проблема гиперопеки, проблема непонимания, волнуют темы бунта и конфликта. Конечно, их волнует тема любви. Сейчас нам надо понять, какая будет пьеса, и потом уже я буду придумывать решение этой истории. Хотелось бы, чтобы это была драма, но со светом в конце. Драма — это их жанр», — делится Ирина Дрёмова.

Заключительный этап — создание эскизов спектаклей по пьесам, написанным в командах. В Нижний Тагил режиссёр Ирина Дрёмова приедет ещё и в ноябре, чтобы с артистами Нового Молодёжного театра воплотить материал, созданный драматургом и подростками. После этого также состоится питчинг эскизов спектаклей.