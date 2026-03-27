Директор музея-заповедника Эльвира Меркушева, оштрафованная ранее за несанкционированные земляные работы на Старом Демидовском заводе, получила премию губернатора «за сохранение индустриального наследия»

Руководители Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» получили премии губернатора Свердловской области за проект «300 лет Старому Демидовскому заводу», который вошёл в число лучших по итогам прошлого года.

Награды тагильчанам вручил лично губернатор Денис Паслер. Он отметил, что именно такие проекты сохраняют историю, объединяют поколения и показывают, как живёт и развивается культура Среднего Урала.

Дипломы премии из рук главы региона получили авторы проекта: директор музея-заповедника Эльвира Меркушева, руководитель службы развития учреждения Антонина Бунькова и замдиректора по сохранению индустриального наследия, руководитель эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод» Маргарита Кузовкова.

«Проект “300 лет Старому Демидовскому заводу” отмечен за сохранение и современную подачу индустриального наследия Урала — и стал настоящим событием для всей культурной жизни региона. Мы постарались по-новому раскрыть историю горнозаводской цивилизации Урала и показать, что индустриальная история — это увлекательно, доступно и важно», — написали авторы проекта на странице музея-заповедника во «ВКонтакте».

Напомним, ранее, директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиру Меркушеву признали виновной по административному делу о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Речь идёт о несанкционированных земляных работах в «красной» охраняемой зоне на территории Старого Демидовского завода. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.