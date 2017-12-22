Директор екатеринбургского ЦПКиО написал заявление в полицию на редакцию Znak.com

Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Роман Шадрин написал на редакцию интернет-газеты Znak.com в УМВД РФ по Екатеринбургу заявление о распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководства ЦПКиО.

По словам Шадрина, его не устроили новости о том, что прокуратура проверит парк из-за запрета на фото- и видеосъёмку, о том, что памятники, установленные в парке, похожи на могильные плиты и что Роспотребнадзор нашёл в ЦПКиО нарушения санитарного законодательства. Редакция портала отмечает, что половина этих материалов основана на официальных данных надзорных ведомств, которые проверяли работу парка.

Полиция уже начала проверку по факту заявления Шадрина, УМВД направило письмо в редакцию ещё 24 ноября, но оно пришло только 22 декабря.

Вопросы к работе директора ЦПКиО Романа Шадрина появились осенью этого года, после того как он установил в парке мемориальные знаки, похожие, по мнению местных жителей, на надгробия. Они стали поводом для создания петиции за отставку действующего директора, который уделяет большое внимание «патриотическим» и милитаристским акциям в парке. Возмущение ситуацией в парке также выразил ряд депутатов городской думы и областного Заксобрания, результатом стало решение управления культуры администрации Екатеринбурга установить регламент, по которому руководство ЦПКиО сможет устанавливать в парке малые архитектурные формы.

Кроме того, как стало известно Znak.com, до конца года будет подготовлен проект документа, согласно которому устанавливаются новые правила содержания Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Речь идёт о нормативном акте, утверждающем правила «организации рекреационных центров на особо охраняемых природных территориях области», к которым относится парк.