Детский омбудсмен предложила перевезти в Москву девочку из Карпинска, которую мать держала в шкафу

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила перевезти в Москву новорождённую девочку, которую жительница Карпинска Свердловской области полгода держала в шкафу, пишет Znak.com.

«Я поговорила с коллегой в регионе, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить её состояние здоровья», — написала Кузнецова в Facebook.

Детский омбудсмен также сообщила, что других детей женщины — 13-летнего сына и трёхлетнюю дочь — взяла под опеку бабушка.

«Старшему ребёнку оказывается помощь специалистов», — уточнила Кузнецова.

Кузнецова также добавила, что она готовит обращение в прокуратуру для проверки деятельности или бездействия органов системы профилактики.

Напомним, в Карпинске 37-летняя женщина в тайне от всех самостоятельно родила девочку и затем полгода держала её в сумке в шкафу. Истощённого ребёнка случайно обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости, они же сообщили о произошедшем полицейским. Сейчас девочка находится в Краснотурьинской больнице и ожидает транспортировки в Екатеринбург в ОДКБ № 1, медики оценивают её состояние как тяжёлое.

Сейчас мать девочки находится в лечебном учреждении. Медики проверяют, не нужна ли женщине психиатрическая помощь. Известно, что ранее семья женщины на учёте не состояла. Материальное состояние, по данным полковника Горелых, у семьи также благополучное: они жили в трёхкомнатной квартире, мать — экономист на коммерческом предприятии. С мужем женщина не проживает с января, при этом брак официально не был расторгнут.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»).

«Органы полиции отрабатывают в рамках возбуждённого уголовного дела различные версии случившегося, в том числе послеродовую депрессию, шок от того, что она осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках, и другие варианты», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области также возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»), сообщили в пресс-службе следственного управления по региону.