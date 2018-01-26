Депутат от КПРФ внёс в Думу законопроект о создании в РФ крипторубля

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ризван Курбанов внёс в парламент законопроект о создании в России национальной системы майнинга с использованием и легализацией такого цифрового финансового актива, как крипторубль, пишет «Интерфакс».

Основной документ называется «Федеральный закон (ФЗ) "О системе распределённого национального майнинга"», в нём 9 статей, в которых даётся определение понятиям крипторубль, майнер, майнинг, оператор обмена цифровых финансовых активов и распределённый реестр цифровых финансовых активов.

Второй законопроект вносит поправки в статью 140 Гражданского кодекса (ГК) РФ и уточняет, что крипторубль является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платёжного средства в РФ.

Автор законопроекта в пояснительной записке уточняет, что в настоящий момент цифровые финансовые активы не находятся под государственным контролем и могут быть использованы для противоправной деятельности и спонсирования терроризма. По мнению депутата, необходимо ввести в оборот цифровой финансовый актив, полностью подконтрольный государственным органам России, актив, который может быть использован для ведения хозяйственной деятельности между субъектами делового оборота — физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами. Данный цифровой финансовый актив предлагается назвать крипторублём и обеспечить возможность его использования в качестве законного средства платежа на территории РФ.

В начале февраля в Госдуму должен поступить правительственный законопроект о регулировании цифровых финансовых активов. Накануне Минфин опубликовал проект документа, который даёт определения различным цифровым активам и терминам, связанным с этим сегментом.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял о нецелесообразности создания в России крипторубля.

«Нецелесообразно делать в России крипторубли или что-то такое. Если честно, я даже не понимаю, что такое крипторубль. Я понимаю, что такое электронный рубль. Я понимаю, что такое "Яндекс-кошелёк", который, как было сказано, эффективно, быстро и надёжно исполняет все транзакции электронные без возникновения риска. Если вы заявляете, что мы отказываемся от конституционного принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то, конечно, можно сделать крипторубль», — сказал Моисеев.

ЦБ летом 2017 года анонсировал планы создать виртуальную национальную валюту. Позднее уточнялось, что это будет виртуальный рубль, но детали проекта всё ещё неизвестны.