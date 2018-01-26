Депутат от КПРФ внёс в Думу законопроект о создании в РФ крипторубля

26.01.2018 12:40

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ризван Курбанов внёс в парламент законопроект о создании в России национальной системы майнинга с использованием и легализацией такого цифрового финансового актива, как крипторубль, пишет «Интерфакс».

Основной документ называется «Федеральный закон (ФЗ) "О системе распределённого национального майнинга"», в нём 9 статей, в которых даётся определение понятиям крипторубль, майнер, майнинг, оператор обмена цифровых финансовых активов и распределённый реестр цифровых финансовых активов.

Второй законопроект вносит поправки в статью 140 Гражданского кодекса (ГК) РФ и уточняет, что крипторубль является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платёжного средства в РФ.

Автор законопроекта в пояснительной записке уточняет, что в настоящий момент цифровые финансовые активы не находятся под государственным контролем и могут быть использованы для противоправной деятельности и спонсирования терроризма. По мнению депутата, необходимо ввести в оборот цифровой финансовый актив, полностью подконтрольный государственным органам России, актив, который может быть использован для ведения хозяйственной деятельности между субъектами делового оборота — физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами. Данный цифровой финансовый актив предлагается назвать крипторублём и обеспечить возможность его использования в качестве законного средства платежа на территории РФ.

В начале февраля в Госдуму должен поступить правительственный законопроект о регулировании цифровых финансовых активов. Накануне Минфин опубликовал проект документа, который даёт определения различным цифровым активам и терминам, связанным с этим сегментом.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял о нецелесообразности создания в России крипторубля.

«Нецелесообразно делать в России крипторубли или что-то такое. Если честно, я даже не понимаю, что такое крипторубль. Я понимаю, что такое электронный рубль. Я понимаю, что такое "Яндекс-кошелёк", который, как было сказано, эффективно, быстро и надёжно исполняет все транзакции электронные без возникновения риска. Если вы заявляете, что мы отказываемся от конституционного принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то, конечно, можно сделать крипторубль», сказал Моисеев.

ЦБ летом 2017 года анонсировал планы создать виртуальную национальную валюту. Позднее уточнялось, что это будет виртуальный рубль, но детали проекта всё ещё неизвестны.

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