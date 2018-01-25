Минфин дал определение майнингу и предложил вариант регулирования криптовалют

Министерство финансов России опубликовало проект закона о регулировании цифровых активов, дающий определение майнингу, криптовалюте и токену.

В соответствии с законопроектом под майнингом понимается предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты.

Криптовалюта, согласно документу, — это вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределённом реестре цифровых трансакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых трансакций.

Токен — вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей.

Операторами обмена цифровых финансовых активов, согласно законопроекту Минфина, могут быть только юридические лица. Физлицам для контакта с криптовалютами нужно будет обращаться к таким операторам.

«Оператор обмена цифровых финансовых активов — юридическое лицо, осуществляющее сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида и/или обмену цифровых финансовых активов на рубли или иностранную валюту», — говорится в проекте закона.

Кроме того, Минфин предлагает ограничить максимальную сумму операции с криптовалютами для неквалифицированных инвесторов. Согласно положениям законопроекта, она будет ограничена 50 тысячами рублей в рамках одного выпуска токенов.

Российские информагентства со ссылкой на Минфин сообщают, что по законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество. По мнению ЦБ, такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.

Разработать законопроект о криптовалютах в октябре поручил президент России Владимир Путин. Параллельные поручения были даны правительству и ЦБ.