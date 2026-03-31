Денис Паслер утвердил дату начала пожароопасного сезона в Свердловской области

Пожароопасный сезон в Свердловской области начнётся 15 апреля, а в северных территориях — 20 апреля. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

«В преддверии пожароопасного сезона мы усилили группировку сил и средств для тушения лесных пожаров. В её составе — более 4,3 тысячи человек, 1,9 тысячи единиц техники и почти 9 тысяч единиц пожарного оборудования. С начала пожароопасного сезона будут работать патрульные группы. Специалисты Уральской авиабазы провели все необходимые тренировки и полностью готовы к работе по охране лесов. Пожароопасный сезон не запрещает посещение лесов, и, несмотря на полную готовность всех служб, важно, чтобы жители региона соблюдали правила пожарной безопасности. Сберечь лес от огня — наша общая задача», — отметил глава региона.

С начала пожароопасного сезона запрещены травяные палы в полях. Также не допускается разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины. Владельцы садовых и приусадебных участков обязаны соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня. Мангалы и жаровни нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек, при этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Место открытого огня нужно размещать не менее, чем в 50 метрах от ближайшей постройки, 100 метров — от кромки леса. Яма для сжигания мусора должна быть не более метра в диаметре, не менее 0,3 метра глубиной. Чтобы вовремя остановить огонь, под рукой всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов рассказал, что за последние 30 лет в Свердловской области сильно сократилось количество осадков, а в отдельных её регионах нехватка дождя и снега приняла катастрофический характер.