Датского изобретателя Петера Мадсена приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль

Суд приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль, сообщает BBC.

Ким Валль планировала написать материал об изобретениях Мадсена. В августе она поднялась на борт самодельной подлодки «Наутилус» в порту Копенгагена. Позднее стало известно о том, что подлодка затонула. Мадсена спасли, но Валль с ним не было. Сначала Мадсен утверждал, что не имеет отношения к исчезновению журналистки. Он говорил, что высадил её незадолго до того, как подлодка затонула. Однако позднее Мадсен изменил свои показания и сообщил, что Валль погибла на подлодке в результате несчастного случая, а он пытался «похоронить её в море».

По данным следствия, Мадсен убил журналистку во время поездки на подлодке «Наутилус», а затем расчленил её тело.