ЦИК разморозил счета на проведение голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия на закрытом совещании вечером 20 мая разморозила средства на проведение голосования по внесению изменений в Конституцию, постановление опубликовано на сайте ЦИК.

ЦИК снял введённые ранее из-за коронавируса ограничения на расходование средств, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования (закупку товаров и оплату услуг членов избиркомов). Кроме того, сняты ограничения для Минобороны и МИДа на финансирование избирательных участков за пределами России.

Изначально в повестке заседания ЦИК от 20 мая были обозначены только 13 вопросов для обсуждения, однако позже, на самом заседании, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что необходимо рассмотреть вопрос, касающийся нарушений, допущенных на выборах в Санкт-Петербурге в прошлом году. Таким образом повестка состояла уже из 14 вопросов.

«Мы сейчас сделаем небольшой перерыв минут на 15, чтобы вы могли попить чайку, кофейку, и через 20 минут у нас начнётся закрытый ВКС с регионами по ряду вопросов, которые накопились», — сказала в конце заседания Памфилова.

Какие именно вопросы с регионами были намерены обсудить представители ЦИК, Памфилова не уточнила, но в перечне вопросов, включённых в протокол 248 заседания ЦИК, был добавлен ещё один вопрос, который как раз и касался разморозки средств на проведение голосования по внесению изменений в Конституцию.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что назначенное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране, вызванной вспышкой коронавируса. Новая дата голосования до сих пор не определена.

Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года. Среди других поправок — упоминание в Конституции Бога, русского языка как языка «государствообразующего народа», а также запрет на «фальсификацию истории». Кроме того, поправки предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти, приоритет российских законов над международным правом, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.