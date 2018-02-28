Чиновник Минобороны попался на взятке в 5 млн рублей

Чиновник Министерства обороны России задержан в Москве с поличным по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов рублей, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет «Интерфакс».

По словам собеседника издания, задержание было произведено в минувший вторник сотрудниками ФСБ и следователями СКР.

«Задержанные — начальник ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны России Андрей Нежигай и посредник, участвовавший в передаче взятки», — сказал источник агентства.

Чиновник Минобороны подозревается в том, что за 5 миллионов рублей пытался реализовать имущество военного ведомства коммерческой организации на льготных условиях. Официально правоохранительные органы не комментируют задержание чиновника.

Центральное территориальное управление имущественных отношений входит в структуру департамента имущественных отношений Минобороны России, который в своё время возглавляла Евгения Васильева, осуждённая по так называемому делу «Оборонсервиса». ФГКУ является некоммерческой организацией, созданной для выполнения «работ и оказания услуг, направленных на обеспечение учёта, управления и распоряжения, а также контроля над использованием и сохранностью имущества Вооружённых сил России».