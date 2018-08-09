Четыре участника «банды ГТА» приговорены к пожизненным срокам

Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырёх обвиняемых по делу «банды ГТА» Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова. Пятый фигурант дела, Зафарджон Гулямов, получил 20 лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Фигуранты, в зависимости от роли, обвинялись в 17 убийствах, двух покушениях на убийство, а также в бандитизме, разбое, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов. Нападения на водителей осуществлялись в Московской и Калужской областях в 2012–2014 годах. Ибайдулло Субханов, которого Следственный комитет назвал лидером банды, был убит при задержании в ноябре 2014 года.

Судья, оглашая приговор, в частности, заявила, что все участники «банды ГТА» прошли «специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан».

1 августа 2017 года пятеро фигурантов дела «банды ГТА» в Мособлсуде напали на конвоиров, отобрав у них оружие. Трое нападавших были убиты сотрудниками Росгвардии на месте происшествия, ещё один позже умер в больнице от полученных ранений. Также тогда пострадали двое конвоиров и боец Росгвардии.