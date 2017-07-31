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01 Авг 2017 17:28 | Метки: Новости, происшествия

В Мособлсуде на заседании по делу «банды ГТА» пятеро неизвестных напали на конвой. Есть убитые

В Мособлсуде «нейтрализовали» пятерых человек, открывших огонь по конвоирам на заседании по делу «банды ГТА», передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

«Перед этим они напали с огнестрельным оружием на конвойных», – рассказал собеседник агентства.

По данным источника, убили троих нападавших, а двоих задержали. 

По другим данным, убиты четыре фигуранта дела «банды ГТА», рассказал РИА Новости бывший адвокат подсудимых Диана Татосова.

Ранее сообщалось, что во время заседания один из обвиняемых по делу о «банде ГТА» напал на конвой в лифте. Очевидцы заявляли, что ранения получили двое: пристав и конвоир. Из суда эвакуировали людей.

Источник издания подтвердил, что нападение совершили в лифте.

«Завязалась потасовка со стрельбой, которая продолжилась в холле этажа», – сказал собеседник «Интерфакса». 

НТВ со ссылкой на Минздрав сообщает, что жизни двоих пострадавших судебных приставов ничего не угрожает.

По делу «банды ГТА» проходят девять человек, их обвиняют в 17 убийствах, бандитизме, разбое, незаконном хранении оружия и похищении документов. В августе 2016 года они частично признали свою вину. По версии следствия, участники банды устраивали засады на дорогах в Подмосковье и нападали на водителей автомобилей, за что и заслужили название «банды ГТА» по аналогии со знаменитой серией игр. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»

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