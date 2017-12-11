ЦБ получил полный контроль над банком «Открытие»

Центробанк стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций банка «Открытие», сообщается на сайте регулятора. Банк России приобрёл дополнительный выпуск акций «Открытия» на сумму 456,2 миллиарда рублей.

Переход акций в собственность ЦБ был проведён «в рамках плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства» «Открытия».

Напомним, в августе 2017 года ЦБ объявил о санации «Открытия» по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предполагает, что регулятор получает в санируемом банке долю как минимум 75% (при условии отсутствия «дыр» в капитале кредитной организации). Предполагается, что после завершения санации доли в банках, перешедшие к ЦБ, будут проданы.

По этой же схеме с сентября 2017 года ЦБ санирует ещё одну крупную российскую кредитную организацию — «Бинбанк».