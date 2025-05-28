Тагильский общественник пожаловался в прокуратуру на перевозчиков

Общественник Максим Емельянов обратился в прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила с жалобой на местные компании-перевозчики, которые не соблюдают график. Проведённая надзорным ведомством проверка подтвердила обоснованность претензий — процент выполняемости рейсов ООО «Фирма ТАС» за март-апрель 2025 года составляет от 60,26% до 99,79%.

«Таким образом, количество отступлений от требований к качеству осуществления перевозок, отклонения от планового расписания отправления транспортных средств из остановочных пунктов по некоторым муниципальным маршрутам составило более 20%, что, согласно Приложению № 1 к Приложению № 10 к муниципальным контрактам, превышает максимальное количество допустимых отступлений за календарный месяц, следовательно, заказчиком по контрактам к ООО “Фирма ТАС” должны быть применены штрафные санкции. В ходе проверки установлено, что сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов выполняется не в полном объёме, выявлены задержки в прибытии на остановочные пункты маршрутно-транспортных средств и несоответствие расписанию движения», — отметили в прокуратуре (документ имеется в распоряжении редакции).

В адрес перевозчика и директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» внесены представления об устранении нарушений закона.

Также в ответе указано, что перевозчиком приняты меры по повышению комфорта пассажирских перевозок, а именно: во всех транспортных средствах бесперебойно функционируют терминалы безналичной оплаты, а местоположение автобусов отображается на Яндекс Картах. Кроме того, в ближайшее время начнёт функционировать группа в социальной сети «ВКонтакте» с актуальной информацией об изменениях в расписании движения автобусов, которая будет обновляться в режиме реального времени, а в автобусах будут размещены QR-коды с возможностью перехода на страницу этой группы «ВКонтакте».