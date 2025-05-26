В Нижнем Тагиле автомобиль сбил школьника, выбежавшего из-за автобуса (ВИДЕО)

Вечером 25 мая напротив дома № 50 по улице Ульяновской в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. По предварительным данным, 45-летний мужчина на Renault Logan допустил наезд на ребёнка, внезапно выбежавшего на проезжую часть из-за стоящего на остановке автобуса.

В результате ДТП 10-летний мальчик получил перелом стопы. Медики оказали ему необходимую медицинскую помощь и отправили на домашнее лечение. По словам водителя, стоящий на остановке автобус частично скрывал участок дороги, поэтому он не смог своевременно увидеть ребёнка и избежать наезда.

Материалы по данному факту направлены в органы ПДН для решения вопроса о привлечении законных представителей по ст. 5.35 КоАП РФ. Инспекторы также проведут обследование учебной организации на предмет осуществления деятельности по формированию у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает, что любая остановка транспорта создаёт невидимую «ситуацию-ловушку», блокирующую обзор и повышающую вероятность аварий. Избежать беды возможно лишь при условии сознательного отношения взрослых и тщательного разъяснения детям основных принципов безопасного поведения. Призываем родителей внимательнее следить за соблюдением детьми правил дорожного движения и учить их избегать опасных ситуаций на дорогах.