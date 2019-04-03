ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам, со ссылкой на первого зампредседателя Центробанка Ольгу Скоробогатову пишет РБК. При этом Скоробогатова раскритиковала идею создания единого зарплатного реестра, отметив, что она «убивает в том числе бизнес для банков».

«А вот дать возможность физическому лицу вне зависимости от того, в каком юрлице он работает, перевести в онлайне зарплату на тот счёт, на который он хотел бы перевести, — это тема абсолютно правильная и справедливая», — сказала она.

Такой подход позволит реализовать законное право граждан самостоятельно решать, куда будет перечислена их зарплата.

«Мы хотим закон подкрепить технической возможностью это реализовать», — пояснила она.

Замглавы Центробанка также описала, как эта схема должна работать на практике: работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц, которым перечисляет зарплату, с указанием телефонного номера каждого работника. После чего система быстрых платежей ежемесячно будет отчислять зарплатные средства каждому сотруднику по номеру телефона в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.

Сейчас юридическое лицо передаёт банку реестр с указанием реквизитов счетов физических лиц и может на это влиять, напомнила Скоробогатова.

Трудовой кодекс России предусматривает право работника по заявлению заменить банк, который работодатель выбрал для перевода заработной платы, однако Роструд в прошлом году зафиксировал более 8 тыс. нарушений, связанных с несоблюдением соответствующей статьи (ч. 3 ст. 136 ТК).