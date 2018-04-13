ЦБ может запретить гражданам с кредитами жаловаться омбудсмену

Центробанк внёс поправки к законопроекту о финансовом омбудсмене, запрещающие закредитованным гражданам решать споры с банками во внесудебном порядке при помощи финансового уполномоченного, пишут «Известия». В случае принятия поправок к омбудсмену смогут обращаться только вкладчики.

Согласно документу, Банк России предлагает исключить заёмщиков из числа клиентов, которые смогут решать незначительные споры (до 500 тысяч рублей) с кредитными организациями, оставив такую возможность только вкладчикам. По мнению регулятора, такой подход позволит снизить нагрузку на финансового омбудсмена, а для решения проблем заёмщиков нужно создавать отдельную структуру.

По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в России свыше 8 млн граждан с проблемными кредитами (с просрочкой от трёх месяцев). Даже если десятая часть таких заемщиков обратится к уполномоченному, это может вызвать коллапс в деятельности создаваемого института финансового омбудсмена, считает управляющий Фондом защиты прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Действующий финансовый омбудсмен Павел Медведев выступает против предложений ЦБ, по его словам, защита нужна не только вкладчикам, но и заемщикам.

«Финансовый омбудсмен может попробовать договориться с банком о реструктуризации займа, предусматривающей увеличение сроков кредитования при уменьшении размера ежемесячных платежей. Это в любом случае лучше для банка и заёмщика, чем суд», — отметил Павел Медведев.

По его словам, граждане также жалуются на изменение процентной ставки по кредиту после заключения договора и навязывание банками договоров страхования.