Общество

«Будто крылья выросли за спиной». Фонд святой Екатерины выделил 3 млн рублей погорельцам из Нижнего Тагила на строительство нового дома

25.02.2021 16:11
«Будто крылья выросли за спиной». Фонд святой Екатерины выделил 3 млн рублей погорельцам из Нижнего Тагила на строительство нового дома

Фонд святой Екатерины поддержал семью Хамидуллиных из Нижнего Тагила, которая в начале года лишилась единственного жилья во время пожара. Фонд поможет погорельцам построить новый дом.

Пожар произошёл рано утром 9 января на улице Рябиновой. Дома спали Ольга Хамидуллина и двое детей — семилетняя Даша и десятилетний Ваня, у которого ДЦП. Глава семейства Тимур в этот момент был на работе. По словам женщины, она проснулась и увидела, что горит крыша сарая, а огонь уже перекинулся на стену жилого помещения. Соседи помогли выбраться детям через окно, Ольга покинула жилище самостоятельно. Общая площадь пожара составила 144 м², сгорели надворные постройки.

Произошедшее стало ударом для всей семьи, особенно тяжело было маленькой Даше. Она всё время спрашивала: «А если с мамой что-то случится, я же не смогу за братом ухаживать, я ещё маленькая». Чтобы помочь ребёнку справиться, пришлось обратиться к психологу.

«Она видела огонь. Ваня не видел всего, что происходило, его испугало то, что я по-быстрому перенесла его из другой комнаты, закутала в одеяло и отдала соседу через окно. Даша же видела всё. Она больше испугалась за нас», — говорит Ольга.

Хамидуллины обратились в тагильскую мэрию с просьбой оказать материальную помощь — из-за того, что в семье воспитывается ребёнок с ДЦП, работает только Тимур. Администрация предложила комнату в общежитии.

«С ребенком-инвалидом мы не можем жить в общежитии, его и помыть надо, и накормить, а оставить его, чтобы приготовить еду, не с кем. В мэрии мне ответили, что ничего кроме комнаты выделить нам больше не могут. Единственное, нам предложили лес, чтобы мы выкупили делянку, сами нарубили и вывезли, только нам не на чем, да и на какие средства это делать», —  говорит Ольга.

Первое время после пожара семья жила у родителей, сейчас гостит в доме друзей.

Неравнодушные жители Нижнего Тагила помогли погорельцам с одеждой, постельным бельём и продуктами.

«Очень много жителей города откликнулись через соцсети, за пару недель нас обеспечили продуктами, одеждой, посудой, мебелью, инвалидными колясками. Мы были в шоке от такого внимания, мы не привыкли к такому, справлялись всегда с трудностями сами. И были ошарашены желанием людей помочь нам. Не ожидала такого. Я до сих пор не верю в такое чудо», — поделилась Ольга.

С разбором пожарища помог НТЗМК, где работает Тимур. Завод также оказал материальную помощь, коллеги перечисляли личные деньги.

Директор благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков, к которому обратились погорельцы, рассказал о проблеме председателю совета Фонда святой Екатерины, главе Русской медной компании Игорю Алтушкину.

«К сожалению, в Тагиле не нашлось людей, кто бы мог восстановить дом этой семье. Я ломал голову, как им помочь. Тем более у Хамидуллиных двое маленьких детей, один из них — ребёнок с ДЦП. Я рассказал их историю главе РМК Игорю Алтушкину, и он пришёл на помощь. Честно говоря, я рад не меньше самих Хамидуллиных — здорово, что всё получилось», — рассказал Егор Бычков.

Фонд святой Екатерины пожертвовал 3 млн рублей на строительство нового дома.

«Пожар — это всегда трагедия. Радует, что в сердцах людей есть место для светлого и семье Ольги и Тимура помогает не только Фонд святой Екатерины, но и тагильчане. Надеемся, что уже в ближайшее время погода позволит начать строительство нового дома», — отметила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

«Мы вчера заезжали на место, где произошёл пожар. Я посмотрела на пепелище и сказала: господи, хоть бы нашёлся тот человек, который поможет нам всё это сделать. И буквально мы сели в машину, как звонит Егор Бычков с такой новостью. Конечно, у меня сразу слёзы на глазах, расплакалась от такой новости, — говорит Ольга Хамидуллина. — И потом как будто крылья выросли за спиной, сразу как-то всё стало радовать, всё стало сразу хорошо. Очень большая благодарность, я не знаю, как её выразить. Просто хотелось летать после такой новости. Егор — тот человек, который спас нашу семью».

Фото: 
Артём Тимашев
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