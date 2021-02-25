«Будто крылья выросли за спиной». Фонд святой Екатерины выделил 3 млн рублей погорельцам из Нижнего Тагила на строительство нового дома

Фонд святой Екатерины поддержал семью Хамидуллиных из Нижнего Тагила, которая в начале года лишилась единственного жилья во время пожара. Фонд поможет погорельцам построить новый дом.

Пожар произошёл рано утром 9 января на улице Рябиновой. Дома спали Ольга Хамидуллина и двое детей — семилетняя Даша и десятилетний Ваня, у которого ДЦП. Глава семейства Тимур в этот момент был на работе. По словам женщины, она проснулась и увидела, что горит крыша сарая, а огонь уже перекинулся на стену жилого помещения. Соседи помогли выбраться детям через окно, Ольга покинула жилище самостоятельно. Общая площадь пожара составила 144 м², сгорели надворные постройки.

Фотографии из архива семьи Фотографии из архива семьи Фотографии из архива семьи Фотографии из архива семьи Фотографии из архива семьи Фотографии из архива семьи

Произошедшее стало ударом для всей семьи, особенно тяжело было маленькой Даше. Она всё время спрашивала: «А если с мамой что-то случится, я же не смогу за братом ухаживать, я ещё маленькая». Чтобы помочь ребёнку справиться, пришлось обратиться к психологу.

«Она видела огонь. Ваня не видел всего, что происходило, его испугало то, что я по-быстрому перенесла его из другой комнаты, закутала в одеяло и отдала соседу через окно. Даша же видела всё. Она больше испугалась за нас», — говорит Ольга.

Хамидуллины обратились в тагильскую мэрию с просьбой оказать материальную помощь — из-за того, что в семье воспитывается ребёнок с ДЦП, работает только Тимур. Администрация предложила комнату в общежитии.

«С ребенком-инвалидом мы не можем жить в общежитии, его и помыть надо, и накормить, а оставить его, чтобы приготовить еду, не с кем. В мэрии мне ответили, что ничего кроме комнаты выделить нам больше не могут. Единственное, нам предложили лес, чтобы мы выкупили делянку, сами нарубили и вывезли, только нам не на чем, да и на какие средства это делать», — говорит Ольга.

Первое время после пожара семья жила у родителей, сейчас гостит в доме друзей.

Неравнодушные жители Нижнего Тагила помогли погорельцам с одеждой, постельным бельём и продуктами.

«Очень много жителей города откликнулись через соцсети, за пару недель нас обеспечили продуктами, одеждой, посудой, мебелью, инвалидными колясками. Мы были в шоке от такого внимания, мы не привыкли к такому, справлялись всегда с трудностями сами. И были ошарашены желанием людей помочь нам. Не ожидала такого. Я до сих пор не верю в такое чудо», — поделилась Ольга.

С разбором пожарища помог НТЗМК, где работает Тимур. Завод также оказал материальную помощь, коллеги перечисляли личные деньги.

Директор благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков, к которому обратились погорельцы, рассказал о проблеме председателю совета Фонда святой Екатерины, главе Русской медной компании Игорю Алтушкину.

«К сожалению, в Тагиле не нашлось людей, кто бы мог восстановить дом этой семье. Я ломал голову, как им помочь. Тем более у Хамидуллиных двое маленьких детей, один из них — ребёнок с ДЦП. Я рассказал их историю главе РМК Игорю Алтушкину, и он пришёл на помощь. Честно говоря, я рад не меньше самих Хамидуллиных — здорово, что всё получилось», — рассказал Егор Бычков.

Фонд святой Екатерины пожертвовал 3 млн рублей на строительство нового дома.

«Пожар — это всегда трагедия. Радует, что в сердцах людей есть место для светлого и семье Ольги и Тимура помогает не только Фонд святой Екатерины, но и тагильчане. Надеемся, что уже в ближайшее время погода позволит начать строительство нового дома», — отметила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.