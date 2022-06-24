«Больше не нужно тратить время на бухгалтерию». Центр «Мой бизнес» возьмёт финотчётность на себя, чтобы предприниматели сосредоточились на своём деле 

В Нижнем Тагиле центр «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства запустил новую услугу в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь любой предприниматель — как начинающий, так и бизнесмен со стажем — может передать ведение бухучёта профессиональному бухгалтеру фонда.

«Совсем недавно в России на одного предпринимателя приходился один бухгалтер, что не коррелировало с общемировой практикой. В странах с развитым предпринимательством один бухгалтер обслуживает несколько компаний. К этому идём сейчас и мы благодаря тому, что появилась масса сервисов, которые позволяют автоматизировать всю эту работу, — говорит руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском городском округе Сергей Федореев. — Бизнесу больше не нужно заморачиваться, как вести бухучёт. Мы даём ему систему для создания документов, а бонусом — консультационную помощь нашего бухгалтера, который поможет разрешить сложные моменты. Больше не нужно тратить время на бухгалтерию, можно сосредоточиться на бизнесе».

Есть два варианта работы с бухгалтером центра «Мой бизнес» на аутсорсе. В первом случае предприниматель передаёт на аутсорсинг ведение бухгалтерского учёта, обработку первичных документов, подготовку заявлений в ИФНС, внебюджетные фонды, составление справок, взаимодействие с банками, отправку платёжных поручений. В течение трёх месяцев услуга предоставляется бесплатно, затем предприниматель может заключить договор и продолжать сотрудничать с бухгалтером по специальным льготным условиям. Такое вариант подходит для малого и среднего бизнеса.

Микробизнесу специалисты рекомендуют подключиться к облачному сервису, с помощью которого предприниматель сможет самостоятельно вести свою бухгалтерию и получать консультации специалиста фонда. Благодаря новому сервису можно работать из любого места и с любого устройства. Ваша информация в зашифрованном виде будет находиться в охраняемом центре обработки данных. Это защитит от вирусов, шпионских программ и утечки данных, а резервное копирование спасёт от потери бухгалтерии.

Кроме того, на платформе будет самая актуальная информация, ведь система обновляется при изменениях в законодательстве. Вас сразу оповестят о новых сроках сдачи отчётности и предоставят необходимые формы документов. Также вы сможете взаимодействовать с другими сервисами: составлять и отправлять декларации и отчёты, обмениваться данными со своим банком, проверять контрагентов.

Разумеется, немаловажным плюсом облачного сервиса является экономия времени и денег. Вам не придётся заниматься обслуживанием сайта, исправлять внутренние ошибки, платить зарплату сисадмину. Первый месяц работы на сервисе будет бесплатным, а затем обойдётся всего в 500 рублей в месяц.

На сегодняшний день договор с фондом на ведение бухучёта заключили около 80 предпринимателей в Нижнем Тагиле и ГГО. Подробнее об услуге и её подключении можно узнать по телефону 8 (3435) 42-18-09.