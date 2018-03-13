Более 60 НКО направили в ЕСПЧ коллективный меморандум по закону об «иноагентах»

61 российская некоммерческая организация направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) меморандум с комментариями к ответам Минюста на вопросы, заданные судом, пишет «Коммерсантъ».

В документе НКО прокомментировали ответы Минюста, данные в 2017 году ЕСПЧ в рамках рассмотрения дела о российском законе об «иностранных агентах». Ранее эти организации жаловались в ЕСПЧ на нарушение своих прав в связи с принятием закона. В меморандуме они рассказали о новых фактах — в частности, уголовном преследовании главы одной из некоммерческих организаций, штрафах и ликвидации НКО за формальные нарушения, а также безуспешных попытках оспорить решения властей о внесении организации в реестр «иноагентов».

Минюст в своих ответах отрицал незаконное вмешательство властей в работу получающих зарубежное финансирование НКО, а также чрезмерность наказания за отказ от регистрации в качестве иностранного агента.

Также некоммерческие организации в своём меморандуме отмечают, что под термин «политическая деятельность» в рамках закона попадают любые шаги, способные влиять на общественное мнение. В меморандуме говорится, что нет и конкретного определения «иностранного финансирования» — под него попадают и символические пожертвования, и косвенная выгода — к примеру, оплата коммунальных услуг и даже отказ НКО от зарубежных пожертвований.

Кроме того, НКО не соглашаются с заявлениями властей о том, что статус «иностранного агента» не несёт в себе негативную оценку. Организации также опровергают утверждения Минюста о том, что статью 330.1 УК («Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента») фактически никогда не применяли, отмечая, что уголовное дело в отношении руководителя «Женщин Дона» Валентины Череватенко по этой статье продолжалось целый год.

Документ подготовили юристы «Мемориала», «Агоры» и других НКО.

«Меморандум позволит ЕСПЧ понять, как применялось после подачи жалоб законодательство об "иностранных агентах"», — рассказала юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова.

Она отметила, что многие заявители во время подачи первоначальной жалобы были «потенциальными жертвами, а в итоге все крупные правозащитные организации были включены в реестр».