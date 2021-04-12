Бездомные в Нижнем Тагиле: как они выживают и почему не возвращаются в прежнюю жизнь

В 2020 году в Управление социальной политики № 21 Нижнего Тагила за помощью обратились 243 человека без определённого места жительства, а в первом квартале 2021 года — 53 бездомных. Как жители Нижнего Тагила оказываются выброшенными из привычной для большинства людей жизни, чем они занимаются, как выживают и почему многие не хотят возвращаться к «нормальной жизни»? Об этом материал журналиста АН «Между строк» Екатерины Кукиной. Он очень непростой для восприятия, но писать об этом мы считаем важным: эта проблема существует и поднимать её в информационном поле с надеждой на её разрешение — наша работа.

Текст написан исключительно со слов героев.

Баба Нина, 73 года

Нина просыпается, когда включают фонари, в 5:30 утра. Чтобы собрать отходы раньше других бездомных. Ежедневно она собирает сотни пластиковых, алюминиевых и стеклянных бутылок. Радуется, когда на мусорке попадается пустая бутылка «Тагильского пива», ведь за неё дают больше всего денег — 1 рубль. В день Нина сдаёт отходы на 100–150 рублей. На эти деньги она покупает хлеб, молоко и сметану, на колбасу не хватает. Часть заработка она откладывает на покупку книг любимой писательницы Дарьи Донцовой.

С Ниной мы встретились около пункта приёма вторсырья в микрорайоне Смычка. Она пришла на бесплатный обед, организованный общественной организацией «Тарелка добра», которая уже восьмой год кормит малоимущие семьи, бедных пенсионеров и бездомных.

«Люди к нам от хорошей жизни не приходят, у каждого есть своя нужда», — говорит сотрудник общественной организации «Тарелка добра» Екатерина Медовикова.

В 1994 году у Нины сгорел дом на Руднике им. III Интернационала. По её словам, она потеряла всё. Надеялась, что государство поможет ей и она отстроит дом сама, но этого не произошло. Нина говорит, что осталась с двумя маленькими детьми на улице. Тогда она решила отдать одну из своих дочерей в детдом, думая, что там маленькой Марии будет тепло и сыто, а в будущем администрация выдаст дочке жильё. Но этот поступок разрушил отношения с дочкой, больше они не общаются. Мария выросла и живёт отдельно уже со своей семьёй.

«Я ей пыталась объяснить. Говорила: “Ты пойми, когда я к тебе ездила, я возила по 3-4 пакета еды туда, весь детский дом ел”», — говорит Нина.

Вторая дочка Нины умерла в 2004 году, Нина говорит, что её убили. После пожара Нина несколько лет жила в общежитии и пыталась подрабатывать: в 4 утра она подметала дворовую территорию 104-го училища, а потом до позднего вечера работала там же техничкой. За это ей платили 18 тысяч рублей в месяц. Когда училище закрылось, женщина осталась без работы и денег. А новое место найти не получилось.

Тогда баба Нина пошла жить на трубы, недалеко от пункта приёма металла на улице Красных Зорь. Здесь же несколько лет назад неизвестные забрали у неё паспорт, поэтому сейчас баба Нина даже не может получить пенсию.

«Думала, поживу на трубах немного, документы сделаю и в квартиру перееду. Но вот уже пятый год...» — поделилась она.

Нина прерывает свой монолог с криком: «Убирайте за собой посуду!» Бабушка отмечает, что сейчас очень много невоспитанных людей, которые могут выбросить обычную бутылку в снег. Причём в основном ведут себя нагло «домашние» люди.

«Бывает, курточки нам привозят, а “домашние” всё растаскивают. Я говорю: “Баба Лиза, ну куда ты два пуховика хапнула, у тебя же есть норковая шуба. Оставь людям, кому нечего надеть”», — говорит Нина.

Нину поражает, что люди, у которых есть свой дом, приходят на бесплатные обеды. Она считает, что так быть не должно.

Артём Тимашев / АН «Между строк» / Бесплатный обед, организованный благотворительным фондом «Тарелка добра» Артём Тимашев / АН «Между строк» / Бесплатный обед, организованный благотворительным фондом «Тарелка добра» Артём Тимашев / АН «Между строк» / Бесплатный обед, организованный благотворительным фондом «Тарелка добра» Артём Тимашев / АН «Между строк» / Бесплатный обед, организованный благотворительным фондом «Тарелка добра»

Сейчас у Нины нет друзей и родственников, готовых помочь с жильём. На Руднике у неё осталась пустая земля, но денег на строительство дома нет, да и некому этим заниматься. В апреле баба Нина должна получить паспорт, она мечтает получить всю свою пенсию и купить квартиру в общежитии.

Игорь, 50 лет

С Игорем мы встретились на трубах за магазином «Бобёрстрой» на Вагонке, он там живёт. Иногда заходит в общежитие к своему другу Гене, чтобы помыться и переодеться, но ненадолго: оттуда его выгоняет сосед Геннадия — Денис.

Четыре года назад Игорь узнал, что стал бездомным: УК выписала его из квартиры на улице Вагоностроителей, пока он сидел в тюрьме. Сейчас в квартире прописан его брат, но с ним Игорь не общается. Мать мужчины живёт в Курске, но ей он не хочет рассказывать, что живёт на улице.

Игорь, в отличие от других бездомных, работает в магазине «Бобёрстрой». Получает зарплату 17 тысяч рублей и, по идее, может позволить себе снять комнату или поселиться в общежитии.

«Предлагают общаги, но чё в общаге этой жить. Там либо наркоманы, либо алкоголики. Я пью, но наркотики… Упаси, Боже», — говорит мужчина.

У Игоря есть все документы, кроме ИНН. По образованию — сварщик. Возможность зарабатывать больше и жить в своей квартире очевидно есть, но он этого не хочет. После смерти жены ему многое стало не нужно.

Игорь потерял супругу три года назад. Говорит, что из-за неё он и отсидел в тюрьме 10 лет.

«Мы приехали в Курск, я уснул пьяный. До этого в поезде выпил. Там были я, мама, сестра и вот Шуряк, из-за которого я сидел. Он поставил мою супругу под ружьё, вывел, завёл в обменку и приказал ей раздеваться. Пока он ставил ружьё в угол, она взяла стамеску со стола и ему в голову воткнула. И всё, мы оттуда ушли, три дня мы скрывались, а потом я сдался сам. Сказал, что это я стамеску воткнул. Дали мне 10 лет тогда», — вспоминает Игорь.

Когда Игорь вышел из тюрьмы, его жена уже серьёзно болела раком. Он старался её сберечь, но болезнь взяла своё. В смерти супруги он до сих пор ищет виноватых, обвиняет даже дочь.

«Я работал дворником тогда. Сказал дочери: “Приходи маму корми хотя бы. Памперсы надо поменять — звони, здесь близко”. А она не пришла. И жена встаёт в туалет, она в тот момент с тросточкой ходила. Она с дивана поднялась и упала. И всё. Ей было 38», — рассказал мужчина.

У Игоря в Нижнем Тагиле не осталось родных, с которыми он общается. Сейчас он кочует вместе с Натальей, которая уже 13 лет живёт на улице.

Константин Суконников / АН «Между строк» / Игорь с Натальей у себя на трубах Константин Суконников / АН «Между строк» / Наталья Николаевна

Наталья Николаевна, 47 лет

Наталья окончила медучилище, торгово-кулинарный техникум и курсы парикмахера. Но, несмотря на образование, живёт на трубах за «Бобёрстроем» и собирает на улицах бутылки.

По словам Игоря, у Натальи есть своё жильё, доставшееся ей по наследству от отца. Но там она не живёт, потому что 13 лет назад её выгнала из дома нелюбимая мачеха. Сейчас у женщины нет никаких документов, которые могли бы доказать право на собственность.

Помощи от государства бездомная не получает, наоборот, по словам Игоря, её часто забирают в отдел полиции, где выписывают штрафы по 1500 рублей за нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах.

Наталья не скрывает свою тягу к алкоголю, ведь так ей «на душе становится легче». Во время нашего диалога женщина постоянно просила дать ей 50 рублей на согревающий напиток.

«Алкоголизм — это же вторичное у них. Люди покупают алкоголь, чтобы притупить этим свои чувства», — считает сотрудник общественной организации «Тарелка добра» Екатерина Медовикова, которая давно знакома со всеми обитателями теплотрасс.

Первую часть нашей беседы Игорь слушал, стоя в стороне. Но когда он отошёл, Наталья резко начала плакать и шептать, что Игорь её бьёт.

«Ему постоянно надо выпить! А я баночки собираю, копейки получаю, — говорит Наталья. — Я тыщу с лишним в аптеке отдала, а он говорит: “Ты чё, чмо, деньги отдала? Лучше бы выпивку купила”. И он меня как начал бить».

Константин Суконников / АН «Между строк» Константин Суконников / АН «Между строк» / Наталья Николаевна

Наталья говорит, что пытается накопить 1500 рублей на госпошлину для нового паспорта, но все накопления забирает Игорь.

Пальцы у бездомной не шевелятся, по её словам, их травмировал Игорь.

С Натальей мы разговариваем у небольшого барака. На улице сильный ветер, она дрожит от холода, но к трубам идти не хочет, потому что там Игорь, которого она боится. Сам мужчина говорит, что её не бьёт.

«Она меня всяко оскорбит и унизит, а потом говорит, что я у неё ворую. Я прихожу с работы, она говорит, чтоб ел, а я не хочу. Вот она мне сёдня суп давала, но я не хочу!» — кричит Игорь.

Мужчина признаётся, что один раз он воткнул женщине ножницы в ногу. Но это был единственный случай.

Пока мы общаемся, Наталья и Игорь постоянно ссорятся и угрожают друг другу, но «разъехаться» не хотят, потому что эти трубы нравятся им обоим.

«Чем дольше человек живёт на улице, тем сложнее ему вернуться в социум. <...> Понимаете, у людей не хватает жизненных ресурсов: тут подкосило, там подкосило, и всё», — считает волонтёр «Тарелки добра» Екатерина.

Анатолий Краснов, 64 года

Анатолий Краснов сразу после армии, в 19 лет, пошёл работать на «Уралвагонзавод». Там он на протяжении 27 лет трудился сразу по нескольким специальностям: штамповщиком, токарем и красителем цистерн. Говорит, что за большой стаж работы ему выдали квартиру.

Но примерно 20 лет назад во время массового сокращения на УВЗ Анатолия уволили. В это же время «не сложилась жизнь» у его сестры, он оставил ей квартиру, а сам ушёл. Это произошло, когда ему было 45 лет.

«Ушёл в свободное плаванье. Где только не жил. Часто друзья спасали, временно предоставляли жильё знакомые», — говорит бездомный.

Но у друзей Анатолий долго не задерживался, потому что не хотел стеснять. Кочевал от одних знакомых к другим. В какие-то дни приходилось ночевать на улице. В то время Анатолий ел списанные продукты, которые выбрасывали из магазинов.

«Я выучил, где выбрасывают продукты. Знал все точки, где выбрасывают списанные продукты. Они были не протухшие, не вонючие», — говорит Анатолий.

Четыре года ему приходилось скитаться по всему Нижнему Тагилу. А несколько лет назад директор местной управляющей компании предложила ему пожить в подвале в одном из домов на Сухоложском посёлке, в котором раньше находилась мастерская сантехников. Он туда и переехал.

В подвале рядом с трубами центрального отопления Анатолию тепло. Половина окна ниже уровня земли, но Анатолию это не мешает. Он установил в своей «квартире» небольшой холодильник, кровать и раковину. А недавно сделал и перегородку для туалета. Душевой кабины в подвале пока нет, но Анатолий надеется, что в будущем та самая спасительница из УК поможет и с этим. А пока Краснов раз в месяц ездит в специальную баню на ВМЗ, где моют людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2021 году администрация города обещала направить 200 тысяч рублей на санитарную обработку людей без определённого места жительства.

Мужчина не приглашает никого в «дом», потому что подвал принадлежит районной администрации Дзержинского района и он не может рисковать этим благом. Жильцы дома знают об Анатолии.

«Приносят очень много варенья. У меня прямо стоит несколько банок. Есть не переесть. Часто приносят продукты, которые остались. Не объедки! А хорошие продукты. Могут принести суп: мол, им хватит, они хотят свежий суп сварить. Я докушиваю. Иногда кашку могут принести», — делится Анатолий.

Сейчас он официально нигде не работает, хоть и все документы в порядке. Живёт за счёт подработки.

«Меня обычно просят помочь по хозяйству в огородах. Зимой, например, могу снег около ворот почистить. Иногда в гаражном кооперативе подрабатываю. Каждый платит по-разному: кто-то может 200 рублей дать, кто-то 300 рублей, кто-то даже 500 может дать. Обычно деньги уходят на проезд до точек бесплатного питания», — рассказал Анатолий.

Несмотря на доброту жильцов дома, еды Анатолию не хватает. Каждый день, с понедельника по пятницу, он ездит по точкам бесплатного питания, которые организовывает общественная организация «Тарелка добра». Там мы и встретились. А по вечерам он читает газеты и книги про Великую Отечественную войну.

Анатолий мечтает о пенсии и о том, чтобы этот подвал официально стал его жильём.

Как правильно помогать бездомным?

«Я советую при встрече с бездомным не давать ему денег — скорее всего, он купит алкоголь. Лучше купить ему хлеб, булочку, сосиски, паштет(то что можно съесть сейчас и что насытит)», — делится сотруднк общественной организации «Тарелка добра» Екатерина Медовикова.

Если вы встретили на улице бездомного, посоветуйте ему обратиться в центры социального обслуживания по адресам: ул. Правды, 9а; ул. Землячки, 3; ул. Пархоменко, 16.

Там он сможет бесплатно получить подержанные вещи, горячее питание или набор продуктов. В случае утраты документов в этих местах человеку окажут юридическую, медицинскую и психологическую помощь.