Арендатор гаража рядом с магазином «Жарден», устроивший крупный пожар летом 2023 года, заплатит почти 4 млн рублей за ущерб 

5 июня 2023 года в Нижнем Тагиле произошёл масштабный пожар, который нанёс значительный материальный ущерб. Огонь охватил магазин «Жарден», принадлежащий Алексею Ш., и испортил товар предпринимателя Александра П., который арендовал там торговую площадь. Этот инцидент привёл к длительному судебному разбирательству.

Пожар начался в гаражном боксе рядом с магазином «Жарден». Хозяева гаража Алексей Щ. и Яна К., предоставили его в аренду Евгению П. для ремонта автомобилей. Алексей Ш. и Александр П., понесшие большие убытки, подали в суд на собственников гаражного бокса. Они требовали возместить ущерб, нанесённый магазину и товару. Истцы утверждали, что пожар произошёл из-за нарушения пожарной безопасности в боксе. В иске были указаны все повреждения и приложены документы, подтверждающие размер ущерба.

Параллельно, Ян Б., владелец сгоревшего автомобиля Mitsubishi Colt, подал иск к Евгению П. Судом дела были объединены. Собственники гаражного бокса признали факт пожара, но оспорили размер ущерба. Евгений П. отрицал свою вину, утверждая, что возгорание произошло из-за сварочных работ в соседнем боксе. Для установления истины суд назначил две экспертизы. Пожарно-техническая экспертиза показала, что очаг возгорания находился в гаражном боксе и возник из-за сварочных работ, которые проводил Евгений П. Оценочная экспертиза установила размер ущерба.

Тагилстроевский районный суд частично удовлетворил исковые требования: с собственников бокса в пользу Алексея Щ. взыскано почти 2,5 млн рублей за ущерб зданию и чуть более 1 млн рублей за ущерб товару. С Евгения П. в пользу Яна Б. взыскано 199 тысяч рублей за сгоревший автомобиль. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.